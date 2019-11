Fin de semaine parfaite pour les Chevaliers de Lévis

Les Chevaliers de Lévis ont connu une fin de semaine parfaite, alors qu’ils devaient affronter les Élites de Jonquière et les Gaulois de Saint-Hyacinthe.

Les Lévisiens étaient de retour sur la glace pour y accueillir les Élites de Jonquière, le vendredi 8 novembre, après un congé de 12 jours. Cette pause s’est d’ailleurs faite sentir en début de rencontre, puisque le synchronisme n’était pas au point.

Malgré tout, six marqueurs différents se sonts inscrits sur la feuille de pointage pour les Chevaliers, soit Nathan Morin, Elliot Lavoie, Jordan Côté, Jonathan Fauchon, Julien Hébert et Charles-Étienne Hébert.

Notons que la formation lévisienne a dominé la troisième période, grâce à trois buts sans réplique marqués par ces trois derniers joueurs. Il s’agissait d’une troisième victoire d’affilée pour la troupe d’Éric Bélanger.

Lors de cette rencontre, Thomas Couture a également bien performé, repoussant 21 des 22 lancers dirigés vers lui. Les Lévisiens ont pour leur part effectué 42 lancers vers le gardien adverse.

Les trois étoiles RDS sont des joueurs faisant partie des Chevaliers : Julien Hébert (1re étoile), Elliot Lavoie (2e étoile) et Nathan Morin (3e étoile).

Des avantages numériques payants



Les Chevaliers de Lévis ont poursuivi cette fin de semaine sur cette même note, alors qu’ils recevaient les Gaulois de Saint-Hyacinthe, le dimanche 10 novembre.

Lors de l’avant-match, la formation a souligné la campagne Je garde mon sport en santé par une mise au jeu protocolaire avec Maxime Pelletier, policier parrain. Les Chevaliers ont profité de l’occasion pour honorer les joueurs du mois CCM qui sont :



1. Justin Fernet/Joueur défensif

2. Anthony Lavoie/Joueur offensif

3. Jordan Lambert/Joueur étudiant

Un gros match pour Julien Hébert

Le joueur des Chevaliers, Julien Hébert, a connu un gros match, marquant ainsi deux buts, soit ses 9e et 10e de la saison. Ces deux filets ont été inscrits en avantage numérique, l’un à 14:51, sur les aides d’Elliot Lavoie et d’Antoine Gaudreau, et l’autre à 19:27, alors qu’il est parvenu à déjouer le gardien adverse sur un retour de lancer. Elliot Lavoie et William Robitaille ont été les complices sur ce but.son premier a été marqué à 14 :51. Seulement pour la première période, les Lévisiens ont obtenu 16 tirs contre 6.

Au deuxième vingt, les représentants de Chaudière-Appalaches ont réussi à prendre les devants 3-0. Nathan Morin a réalisé son 5e filet de la campagne dans une descente à 3 contre 2, assisté par Étienne Boulanger.

En 3e période, les Gaulois ont appliqué plus de pression sur la défensive des Chevaliers, ce qui a amené l’entraîneur Éric Bélanger à demander un temps d’arrêt pour briser le rythme. Les Lévisiens ont profité par ailleurs de l’indiscipline des visiteurs qui leur ont offert un 7e avantage numérique. Dans un surnombre de 3 contre 1, Dylan Champagne a marqué son 6e but de la saison. Elliot Lavoie a réussi son 3e point du match et William Robitaille a obtenu une aide sur le but.

Les tirs ont été de 42 lancers pour Lévis contre 28 pour Saint-Hyacinthe. Trois des quatre buts des Chevaliers ont été comptés en avantage numérique.

Les trois étoiles RDS ont tous été encore une fois des joueurs des Chevaliers. La 1re étoile est revenue à Julien Hébert. Jacob Mathieu et Pier-Olivier Roy ont obtenu respectivement la 2e et la 3e étoiles.



Les Chevaliers de Lévis ont ainsi obtenu un deuxième gain de 4-1 face aux Gaulois de Saint-Hyacinthe.

Le prochain match aura lieu le 15 novembre prochain. Les Grenadiers de Châteauguay seront les visiteurs des Chevaliers dans le cadre de la Soirée IGA Extra Veilleux et Filles.