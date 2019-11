La classe Sport Compact Élite ne sera pas de retour

L'Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction et l'Autodrome Montmagny ont récemment convenu que la classe Sport Compact Élite ne serait pas de retour dans leur programmation pour la saison prochaine.

Les dirigeants des deux autodromes en sont venus à cette décision après discussion.



L’an dernier, à la suite de réunions qui ont eu lieu avec les pilotes, les deux autodromes s'étaient entendus afin de poursuivre encore une saison avec cette classe. Les bourses ainsi que le nombre de tours par course étaient restées les mêmes.



Malheureusement, le nombre de voitures par programme s'est avéré insuffisant et tout porte à croire qu’aucun changement n’est à envisager pour 2020.



Martin Roy Jr et Kenny Therriault, respectivement directeur des opérations à l'Autodrome Chaudière et propriétaire de l'autodrome de Montmagny, sont conscients de l’impact de cette décision sur les propriétaires de voitures et en sont désolés, mais en l’absence de changement, ils ne pouvaient qu'en venir à cette conclusion.