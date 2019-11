Éric Bertrand agira comme président d’honneur

C’est l’ancien hockeyeur dans la LNH, Éric Bertrand, qui agira à titre de président d’honneur du 42e Gala du mérite Sportif Beauceron qui se tiendra le 14 mars à Saint-Éphrem, municipalité dont il est d'ailleurs originaire.

Présentement, il est l’entraîneur-chef du Cool FM de la Ligue nord-américaine de hockey. Outre la Ligue nationale, Éric Bertrand a évolué dans plusieurs circuits professionnels en Amérique du Nord et en Europe.

L'annonce se fait alors que l'organisation compte sur un nouveau comité, une plateforme Web revampée ainsi qu'un nouveau coordonnateur. En effet, François Talbot, bien connu dans la région pour son implication dans le hockey, sera à la barre de la direction du comité de bénévoles. Ce dernier est composé de Véronique Paquet (présidente), Isabelle Deschene (trésorière), Karyn Champagne (secrétaire), Eric Deblois (responsable du volet scolaire) et Christian Duval (mentor et responsable du comité de sélection).



Mises en candidature



Les athlètes, organismes et événements auront jusqu’au 10 janvier 2020 pour remplir le formulaire de mise en candidature des performances réalisées en 2019. L'inscription se fait en ligne, au www.meritesportifbeauceron.com/fr/inscription. Pour toute question, on peut communiquer avec François Talbot, coordonnateur du gala, par courriel à [email protected]