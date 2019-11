L'Assurancia renoue avec la victoire

L’Assurancia Junior AA de Saint-Georges qui n’avait pas goûté à la victoire depuis un moment a remporté ses deux parties contre Lotbinière cette fin de semaine.

L’équipe beauceronne s’est déplacée à Saint-Agapit remportant le premier match 7 à 4. Cette victoire a été possible en partie grâce aux deux buts de Bryan Lemieux et Keven Landry. Le lendemain, l’Assurancia recevait au Centre sportif Lacroix-Dutil et a gagné 11 à 1. Le joueur local, Bryan Lemieux a entré la rondelle au but à quatre reprises pour un total de six points en deux rencontres.

Mentionnons que samedi, quatre défenseurs réguliers étaient absents. Olivier Beaulieu a tenu la défensive de manière remarquable en plus de marquer dans la deuxième partie de la fin de semaine.

« Ça fait du bien de gagner. Les bâtons sont moins serrés dans les mains de certain, on savait que l’attaque allait finir par débloquer. Ce week-end je suis très fier de mes joueurs, on a gardé ça simple. Je veux aussi souligner l’apport d’Olivier Beaulieu qui a pris une charge de travail supplémentaire sur ses épaules en plus de pratiquer son leadership », a mentionné l’entraîneur.

L’Assurancia recevra l’équipe de Bellechasse ce vendredi