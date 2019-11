Et de une pour le Familiprix de Saint-Joseph!

Le Familiprix de Saint-Joseph a finalement obtenu sa première victoire de la saison contre les Éperviers, le vendredi 15 novembre, à l’aréna de Saint-Charles.

Patrick Cyr (1 but et 2 passes), Maxim Cliche (2 buts), Bruno-Pier Maheux et Denis Fecteau ont été les marqueurs du Familiprix, dans ce match qui s’est avéré serré et intense. La formation beauceronne a remporté cette rencontre en prolongation par la marque de 5-4.

Saint-Joseph a notamment dominé la période médiane avec des buts rapides de Denis Fecteau et de Bruno-Pier Maheux, à 1:31 et à 2:09. Les Éperviers ont toutefois rétréci l’écart par la suite, grâce aux filets de Philippe Garnier à 16:24 de la deuxième et de Steven Goulet à 5:57 en début de troisième période.

Denis Nadeau a notamment été excellent sur les mises au jeu. Quant à Maxim Cliche, celui-ci a forcé la tenue d’une période supplémentaire en marquant le but égalisateur à quatre minutes de la fin de la troisième période. Il est également l’auteur du but vainqueur, marqué à 2:50 de la période supplémentaire sur une passe de Junior Lessard.

Le gardien Pier-Olivier Doyon a également été le point tournant du match, réalisant de multiples arrêts particulièrement lors du troisième vingt. Il a donné un regain de vie à ses coéquipiers pour le reste du match.

Les entraîneurs, Steve Tardif et Mathieu Vachon, étaient bien évidemment très heureux de cette première victoire. Les joueurs ont d’ailleurs tout donné pendant 62 minutes.

Notons que Maxim Cliche a été nommé la troisième étoile de la semaine, avec deux buts dont un filet vainqueur en prolongation en une partie jouée. La première étoile revient à Keven Carrier du Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli (1PJ, 2 buts et 2 aides), alors que la deuxième étoile va au joueur Raphaël Santerre (1 PJ, 1 but et 3 aides.

Prochaines rencontres

Deux gros matchs attendent le Familiprix lors de la prochaine fin de semaine. La formation se mesurera aux Mercenaires à Lotbinière dans une rencontre qui s'annonce physique, le samedi 23 novembre à 19 h 30. Saint-Joseph sera de retour à domicile le dimanche 24 novembre, alors que les joueurs accueilleront l’équipe de Saint-Jean-Port-Joli pour une première fois. La partie débutera à 14 h.