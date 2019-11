De jeunes joueurs de hockey choyés par Bauer Chaudière-Appalaches

Plusieurs jeunes hébergés au Centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation de Lévis du CISSS de Chaudière-Appalaches ont été gâtés par Bauer. En effet, l’entreprise a fait don de matériel pour jouer au dek hockey tel que bâtons, balles, buts en plus d’équipement pour gardien de but : jambières, mitaines, blocks, plastrons et masques.

Depuis plusieurs années, le dek hockey est devenu un sport populaire au centre de réadaptation et les jeunes y jouent plusieurs fois par semaine.

En plus de ce matériel très prisé par les jeunes, Alexandre (nom fictif) a notamment reçu un équipement complet de gardien de but. Il rêvait d’avoir son propre équipement de gardien en vue de s’inscrire dans une ligne à l’extérieur du centre de réadaptation. Grâce à Bauer, son rêve est exaucé.

Par le dek hockey, le hockey ou un autre sport, les jeunes apprennent à avoir de saines habitudes de vie et le sport est un incontournable pour eux. Le sport est utilisé pour travailler avec les enfants l’ensemble des objectifs. En plus d'apprendre à gérer leurs émotions, ils développent leurs intérêts ainsi que leur motricité. Ils vivront également des réussites.

Les intervenants les amènent à se dépasser et à travailler en équipe. Les adolescents ont besoin de dépenser leur énergie dans le sport, de gérer leur stress et plusieurs vont évacuer des tensions accumulées par leur vécu traumatique.

Au total, c’est plus de 200 jeunes annuellement qui pourront utiliser le matériel de dek hockey offert par Bauer.