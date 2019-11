Un nouveau joueur en renfort au club de hockey Familiprix

La première saison du club de hockey Familiprix de Saint-Joseph est plus difficile sur la patinoire, mais les partisans sont au rendez-vous.

Après sept rencontres, le club de hockey Familiprix est :

Dernier de la ligue avec une victoire et 2 points

À 4 points de la formation de Saint-Charles et St-Pascal

6e au niveau des buts pour avec 24

9e au niveau des buts contre avec 35

5e au niveau des équipes les plus punies avec 181 minutes

L’équipe tient à rappeler que plusieurs joueurs n’ont presque pas joué au hockey dans les deux dernières années et que leur forme physique n’est pas encore présente pour tous.

Un nouveau joueur

Le 20 novembre, le club a reçu l’autorisation de la Ligue de hockey Cote du Sud, pour aligner dans leur formation le défenseur de Saint-Joseph, Guillaume Létourneau. Le joueur mesure 6 pieds et 2 pouces, faisant osciller la balance à près de 230 livres. Le Familiprix croit qu’il viendra donner un sérieux coup de main et aidera à stabiliser la défensive qui en a grandement besoin.

Létourneau a joué entre autres pour l’Océanic de Rimouski (LHJMQ) en 2005-06 et dans la LNAH avec Thetford-Mines de 2008 à 2019. Les entraîneurs du Familiprix étaient très heureux de cette nouvelle, qui va donner un second souffle à la formation et redonner confiance à la formation.

Il rejoint l’un de ses anciens coéquipiers avec Thetford (LNAH), Junior Lessard, avec qui il a joué de 2009 à 2013. De plus, il jouera avec son jeune frère Mathieu qui joue aussi à la défense pour le Familiprix.

« Guillaume Létourneau c’est une grosse nouvelle pour le Familiprix et ses partisans. Le Familiprix devrait maintenant pouvoir être plus compétitif et espérer gagner un peu plus de matchs maintenant, tout en améliorant le nombre de buts accordés par match. »

Prochaines parties

Le nouveau joueur devrait jouer sa première partie le samedi 23 novembre à 19 h 30 contre Mickael Bélanger (5e marqueur de la ligue avec 11 points) et les Mercenaires à Lotbinière. L’équipe affrontera la formation de Saint-Jean-Port-Joli le dimanche 24 novembre à 14 h à Saint-Joseph. Le club recevra pour la première fois Thomas Bolduc (3e joueur le plus puni de la ligue).