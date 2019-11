L’Assurancia s’avoue vaincu à deux reprises

L’Assurancia junior AA de Saint-Georges a subi une défaite de 5-3, ce vendredi 22 novembre, alors que la formation recevait le Lafontaine de Bellechasse au Centre sportif Lacroix-Dutil.

Olivier Beaulieu, Louis-Thomas Dulac et Michael Doyon ont été les marqueurs pour l'Assurancia. Bellechasse à consolider sa victoire avec un 5e but inscrit dans un filet désert. En l'absence de l'entraîneur-chef, ce sont ses adjoints qui ont dirigé le match.

« On méritait de gagner, on a joué un bon match, mais le hockey, c'est des mauvais bonds, des erreurs et Bellechasse en a profité », a admis Vincent Boutin après la rencontre.