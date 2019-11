Olivier Beaulieu nommé joueur du mois Ashton en novembre

L'Assurancia junior AA de Saint-Georges a dévoilé son joueur Ashton du mois de novembre et c'est le défenseur Olivier Beaulieu qui a mérité ce titre.

En novembre, celui-ci a ainsi accumulé 5 buts et 4 passes. Ce sont les entraîneurs qui déterminent les joueurs du match et donnent des points, et Olivier en a obtenu un total de 11.

« C'est mérité, il est un grand leader, en plus d'exceller à sa position. Il est le meilleur défenseur du circuit, pas de doute », a affirmé l'entraîneur de l'Assurancia, Stéphane Poulin.

D'autres joueurs ont obtenu des points en novembre :

Louis-Thomas Dulac : 6 points

Jacob Tremblay : 5 points

Émile Jacques : 4 points

Nickolas Morin : 4 points

Bryan Lemieux : 4 points

Jacob Roy : 3 points

Keven Landry : 3 points

Zachary Talbot : 2 points

Cumulatif



En ce qui concerne le cumulatif après deux mois, Olivier Beaulieu et Louis-Thomas Dulac se retrouvent en tête du classement. En voici les détails :

1. Olivier Beaulieu : 12 points

2. Louis-Thomas Dulac : 11 points

3. Émile Jacques : 9 points

4. Zachary Talbot : 7 points

5. Nickolas Morin : 6 points

6. Keven Landry : 6 points

7. Bryan Lemieux : 6 points

8. Nathaniel Doyon : 6 points

9. Jacob Tremblay : 5 points

10. Jacob Roy : 5 points

11. Samuel Larochelle : 3 points

12. Samuel Morin : 3 points

13. Charles-Étienne Roy : 2 points