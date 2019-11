Une rencontre plus serrée que prévue entre les Chevaliers et l’Albatros

Une rencontre était à l’affiche entre les Chevaliers de Lévis et l’Albatros du collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup, le vendredi 22 novembre. Sans l’excellent travail du gardien adverse, Nathan Pelletier, la rencontre aurait pu s’avérer beaucoup moins serrée entre les deux équipes.

Lors de la période initiale, Charles Hébert a ouvert la marque en réalisant son 13e but de la campagne à 3:05. Elliot Lavoie et Édouard Carrier ont obtenu des aides sur ce but. Jordan Côté en a par la suite rajouté au deuxième engagement. C’est en battant le gardien d’un tir précis dans le coin du filet que le joueur a inscrit son deuxième but de la saison.

Au troisième vingt, Elliot Lavoie a profité d’un avantage numérique, ce qui lui a permis de marquer son 18e but. Ce dernier a complété un bel échange avec ses coéquipiers, Jonathan Fauchon et Dylan Champagne.

Si l’attaque des visiteurs avait été tranquille jusque-là, celle-ci a donné une bonne frousse aux Lévisiens, puisque deux buts ont été inscrits dans les deux dernières minutes de jeu. Les Chevaliers ont toutefois conclu la partie en remportant une victoire de 3-2 contre l’Albatros.



Le gardien Nathan Pelletier a su garder son équipe dans le match en repoussant 37 des 40 lancers dirigés contre lui. Quant au gardien des Chevaliers, Thomas Couture, celui-ci a reçu 20 tirs durant la rencontre.

Les trois étoiles RDS

Les représentants de Chaudière-Appalaches, Elliot Lavoie et Jordan Côté, ont reçu respectivement la première et la deuxième étoiles. En raison de sa performance devant le filet de l’Albatros, Nathan Pelletier a obtenu la troisième.

Les Chevaliers de Lévis joueront à nouveau le samedi 30 novembre, à 14 h. La formation accueillera alors le Phénix du collège Esther-Blondin à domicile.