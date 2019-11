Une récolte de 14 médailles pour les judokas du Club de judo Saint-Georges

Les judokas du Club de judo de Saint-Georges ont récolté pas moins de 14 médailles à la compétition régionale l’Interzone de la Mauricie qui avait lieu à Trois-Rivières, le dimanche 17 novembre.

Lors de cette compétition, Benjamin Lachapelle, Landon Lessard, Magalie Hins et Pénélope Poulin ont remporté la médaille d'or. Quatre judokas ont, quant à eux, obtenu sur la médaille d'argent. Il s'agit de Nicolas Busque, Jérémie Leclerc, Jérémy Giroux, et Alexis Gilbert. Tristan Busque, Camille Leclerc, Antoine Maheux, Olivier Rancourt, Mathis Lacharité et Albert Veilleux ont pour leur part gagné la médaille de bronze.

« Au-delà des médailles, c’est le désir d’apprendre de nos jeunes judokas qui est marquant. La base de l’enseignement du judo repose sur un code moral international. À travers les combats, nos jeunes apprennent à développer leur personnalité tout en faisant preuve de maitrise de soi, de respect et d’amitié, a expliqué Martin Beaulieu, directeur technique du club. Ils sont tous gagnants. »

Cette compétition regroupait les dojos du Centre-du-Québec, de l’Estrie, de la Mauricie, de la capitale nationale et de la Beauce.

Plus de 150 participants ont démontré leurs aptitudes lors de cette compétition. Les compétitions régionales sont une occasion en or pour les judokas d’évaluer leurs aptitudes au combat. Il peut s’agir de la piqûre qui donnera l’envie aux jeunes athlètes de poursuivre vers le circuit provincial.

Plusieurs bénévoles ont aussi assisté la délégation beauceronne. Les jeunes de l’équipe de compétition Lesva étaient aussi présents afin de partager leurs expertises avec leurs coéquipiers plus jeunes. Une belle expérience d’entraide.



Le Club de judo Saint-Georges est situé au 13230, 2e Avenue. Pour plus d’information, visitez le site du club ou appelez au 418 215-0259.