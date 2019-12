Les Chevaliers de Lévis défait 4-3 par le Phénix du Collège Esther-Blondin

Ce samedi, Les Chevaliers de Lévis ont connu la défaite contre le Phénix du Collège Esther-Blondin. La partie s’est terminée 4-3.

Dès le départ, l’équipe de Lévis a vu un but entrer dans leur filet à 4 minutes 7 secondes sans arriver à marquer à leur tour. À la deuxième période, les joueurs d’Esther-Blondin, Émile Lacoursière et Ludovic Jarrisson ont mené le pointage 3-0 à 19 minutes 5 secondes. Ce n’est qu’en troisième période, que l’équipe de Chaudière-Appalaches a finalement commencé à entrer la rondelle. À 4 minutes 33 secondes, le joueur affilié, Jérôme Mainguy-Nadeau a déjoué la gardienne Eve Gascon pour la première fois. Ce fut Elliot Lavoie qui ajouta le deuxième point au tableau avec son 19e but de la saison. L’entraîneur des Chevaliers, Éric Bélanger à deux minutes de la fin a retiré son gardien pour ajouter un sixième patineur. William Roy du Phénix n’a pas laissé cette stratégie le déconcerter et a inscrit le quatrième but de son équipe. À 57 secondes du final, le joueur de Lévis, Antoine Gaudreau a entré au filet le troisième but des Chevaliers.

Les trois étoiles RDS sont :

1re étoile : Émile Lacoursière du Phénix,

2e étoile : Jérôme Mainguy-Nadeau des Chevaliers

3e étoile : Eve Gascon du Phénix.

Les Chevaliers de Lévis jouent aujourd’hui contre le Collège Notre-Dame à Rivière-du-Loup en tant que visiteurs.