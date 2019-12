Les karatékas des Studios unis de Beauce remportent un total de 19 prix

Onze participants des Studios unis de Beauce ont pris part à la dernière compétition de karaté de l'année 2019 au Patro Roc-Amadour de Québec, le dimanche 1er décembre. Les karatékas ont remporté un total de 19 prix. L'événement était organisé par les Studios unis de Duberger.

Samuel Labrie a terminé premier en kata extrême et en kata armé extrême. Il a également fini deuxième en kata musical et en kata armé musical. Pour ce qui est de Nicolas Ménard, celui-ci a obtenu une première place en kata musical et a terminé deuxième en kata créatif et quatrième en kata armé créatif. Philip Poulin a été cherché, quant à lui, la première place en kata créatif.

Avec leurs premières places, Samuel Labrie, Nicolas Ménard et Philip Poulin se sont d'ailleurs affrontés lors des grands champions, au milieu de tous ceux qui avaient obtenu une première place. Toutefois, ils n’ont pu rapporter ce prix en Beauce.

Derek Breton a d'autre part terminé premier dans trois catégories, soit en kata musical, kata armé musical et kata créatif extrême. Il a également terminé quatrième en kata armé. Gabriel Pomerleau a également obtenu la première place en kata kenpo et la troisième place en kata armé.

Pour sa part, Suzie Roy a terminé première en kata traditionnel et troisième en kata kenpo. Daniel Guay a également dominé en combat, où il a remporté une première place. Il a aussi terminé premier en kata armé et troisième en kata traditionnel.

Jean-Gabriel Chrétien, Jean-Raphaël Chrétien, Édouard Pomerleau et Olivier Ménard ont offert de magnifiques performances sans toutefois conquérir le cœur des juges. Mais les athlètes sont retournés en Beauce la tête haute, où ils continueront de s’entraîner afin de revenir encore plus fort la prochaine fois.



Notons que, lors de cette compétition, le senseï Christian Roy était aussi présent en tant que juge.

Des compétitions à Saint-Raymond et à Laval



En plus des compétitions organisées par les Studios unis, les Beaucerons ont eu l’honneur de participer à deux compétitions qui ont eu lieu à Saint-Raymond et à Laval.

La compétition de Saint-Raymond était organisée par Yoseikan et avait lieu le 16 novembre. Un seul Beauceron, Daniel Guay, s’y est présenté et est revenu avec une deuxième place en kata traditionnel.

Le deuxième événement au programme pour les karatékas des Studios unis de Beauce était le KIXX Montréal Open qui se tenait à Laval, le samedi 23 novembre, et qui était organisé par Universel Tae Kwon Do. Cinq compétiteurs beaucerons y ont pris part.

Nicolas Ménard a obtenu trois premières places en kata armé créatif, en kata créatif et en kata extrême. En ce qui concerne Jean-Pierre Caron, celui-ci a terminé premier en kata créatif, deuxième en kata extrême et troisième en kata créatif dans la catégorie des 18-34 ans.

Daniel Guay a obtenu une première place en kata armé traditionnel et une deuxième place en kata traditionnel. Sa première place lui a permis d’accéder aux grands champions, où il a d'ailleurs remporté une bourse.

Derek Breton a pour sa part fini premier en kata armé extrême et deuxième en kata extrême. Comme ce n’était pas une compétition des Studios unis, l'athlète (ceinture brune) avait la possibilité de se mesurer contre les ceintures noires de son groupe d’âge.

Enfin, Jean-Gabriel Chrétien a réalisé de belles prestations, mais n’a pas réussi à remporter de prix matériel. Il a tout de même connu une belle expérience et est revenu la tête haute.

Prochaine compétition

La prochaine compétition organisée par les Studio unis aura lieu le dimanche 2 février 2020. Les compétiteurs beaucerons profiteront donc de quelques semaines de pause et pourront en profiter pour s’entraîner avant de revenir sur les tatamis.