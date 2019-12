L'Assurancia junior AA met la main sur la banderole de champion

Après avoir disputé six rencontres lors du Tournoi de Saint-Romuald qui a débuté le mercredi 27 novembre, l'Assurancia junior AA a mis la main sur la banderole de champion du tournoi provincial. Une bonne nouvelle pour la formation de Saint-Georges.

L'équipe a tout d'abord battu celle du Model de Lotbinière 4 à 1 en ronde préliminaire, pour ensuite obtenir un verdict nul de 3 à 3 face aux Knights de Québec, de même qu'un gain de 2 à 1 contre les Draveurs de Trois-Rivières. L'Assurancia a terminé ainsi premier de son pool avec une fiche de 2-0-1.

En quart de finale, la formation a retrouvé ses ennemis de toujours, soit les Beaucerons de Sainte-Marie. Alors qu'ils tiraient de l'arrière 2 à 0, les joueurs de Saint-Georges ont créé l'égalité 2 à 2 avec 30 secondes à faire au match. L'équipe s'est ensuite sauvée avec la victoire en prolongation.

Trois-Rivières a été de nouveau l'adversaire de l'Assurancia, lors de la demi-finale. Et encore une fois, la formation beauceronne a gagné par la marque de 3 à 2.

En finale contre Saint-Eustache

Lors de la grande finale, l'Assurancia a fait face aux Patriotes de Saint-Eustache et l'équipe a d'ailleurs démontré son caractère, alors que les Patriotes menaient 3 à 1. Un but a été réalisé par Saint-Georges 7 secondes plus tard et les Beaucerons ont réussi l'impossible en créant l'égalité en fin de 3e période, pour forcer la prolongation encore une fois.

Après 10 minutes de prolongation, il n'y avait toujours pas de gagnant. Bryan Lemieux et Jacob Roy ont alors marqué en tirs de barrage. Jacob Tremblay a fermé les livres devant son but et Saint-Georges a été déclaré vainqueur du Tournoi provincial junior AA de Saint-Romuald par la marque de 4 à 3.

Lors de ce tournoi, Zachary Talbot a notamment inscrit deux buts et effectué cinq passes tout au cours du week-end. Bryan Lemieux et Jacob Roy ont aussi excellé en comptant quatre buts chacun et obtenant également deux aides. Devant son filet, Jacob Tremblay a tout simplement été extraordinaire. Le gardien a accordé 12 buts en six matchs et a réalisé des arrêts miraculeux à quelques occasions.

« Je suis très fier de ma gang, on a joué du hockey inspiré, malgré l'absence du premier trio au complet durant le tournoi. Heureusement, le capitaine Nickolas Morin a pu jouer en finale, il a amené une belle énergie. Je ne peux que lever mon chapeau à mes gars, ils ont tout laissé sur la glace », a commenté l'entraîneur, Stéphane Poulin.