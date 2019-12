Une victoire pour les Lynx M12 majeur

Le samedi 30 novembre dernier, les Lynx M12 majeur ont affronté l’équipe locale des Marquis au collège du Mont-Sainte-Anne. Lors de cette rencontre, la formation a eu le dessus sur leurs adversaires.

Alors qu’ils tiraient de l’arrière 1-0 après une période, les Lynx ont enfilé quatre buts sans riposte. Malgré plusieurs pénalités, ils ont tenu le coup pour se sauver avec une victoire de 5-2. L’équipe de Philippe Cloutier sera en action à la Classique PSF du 12 au 15 décembre prochains.

Le M18 mineur s’incline...

La troupe de Raymond Delarosbil s’est mesurée au Sphynx de Rivière-du-Loup à deux reprises, le samedi 30 novembre et le dimanche 1er décembre, à la Cité des jeunes de Rivière-du-Loup. L’équipe s’est toutefois inclinée au compte de 5-1 et de 6-2.

Les Lynx invitent leurs partisans à venir les encourager à Beauceville, alors qu’ils affronteront le Filon Or et des Bois ce vendredi 6 décembre, à 15 h 45, et le Vert et Or du Séminaire Saint-Joseph, le samedi 7 décembre, également à 15 h 45.

… tout comme le M15 relève

Les Lynx M15 relève ont disputé un match contre l’Académie Saint-Louis, le vendredi 29 novembre, au Complexe 3 Glaces de Québec. L’équipe de Stéphane Lessard a cependant subi la défaite au compte de 3-1.

Les Lynx seront en action également ce week-end pour affronter l’équipe du Cactus ainsi que le Filon Or et des Bois au collège Notre-Dame.

Retour à l’action pour le M15 majeur

Lors de la fin de semaine dernière, les Lynx M15 majeur ont bénéficié d’un congé. Ce week-end, ils prendront part à la Classique des Sphinx de Rivière-du-Loup.

Trois parties à domicile pour le M13 majeur

Alors qu’ils ont profité d’une fin de semaine de congé la semaine dernière, les joueurs des Lynx M13 majeur joueront leurs trois prochaines parties devant leurs partisans.

L’Amiral du collège Jean-de-la-Mennaie visitera les Lynx sur la glace de l’aréna de Beauceville, le vendredi 6 décembre à 10 h 30. Le lendemain, le M13 majeur se mesurera aux Diabolos de l’école Lucille-Teasdale, qui occupe la première position au classement. L’affrontement aura lieu à Beauceville, à compter de 12 h 00.

La formation disputera une seconde rencontre, lors de cette journée, sur la glace du Centre sportif Lacroix-Dutil à Saint-Georges. Les Athlétiques de la polyvalente de l’Ancienne-Lorette seront les adversaires des Lynx. La partie débutera à 17 h.