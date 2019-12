Les Chevaliers de Lévis filent avec la victoire!

Les Chevaliers de Lévis étaient de passage à Rivière-du-Loup pour y affronter l'Albatros, le dimanche 1er décembre. Si la formation lévisienne a laissé filer des avances de 3-0 et de 4-2 pendant la rencontre, elle n'a toutefois pas échappé la victoire.



Un seul but, inscrit par Jacob Mathieu, a permis d'ouvrir la marque du côté de Lévis lors de la première période. Alors que les Chevaliers jouaient à court d’un homme, le joueur s’est échappé seul devant le gardien pour ainsi marquer son 6e but de la saison.

C’est un but de Charles-Étienne Hébert en avantage numérique qui a brisé une égalité de 4-4.

Un deuxième vingt plus productif

Autant pour les Chevaliers que l'Albatros, le deuxième vingt s'est révélé plus productif. En désavantage numérique, Félix Larose a réalisé son 3e but de la campagne pour les représentants de Chaudière-Appalaches.



Jordan Côté a par la suite déjoué le gardien du côté du bâton, réussissant également son 3e filet de la saison. Mais l’Albatros n'avait pas dit son dernier mot. La formation de Rivière-du-Loup est revenue dans le match avec deux buts en avantage numérique. William Lepage a d'abord marqué, suivi d'Étienne Boudreau qui a profité d’un surnombre pour réduire l’écart à un but.

C'est alors que le défenseur des Chevaliers, Anthony Lavoie, a appuyé l’attaque et est parvenu à déjouer le gardien dans le haut du filet pour redonner une avance de deux buts à son équipe.

La défensive des Chevaliers tient le coup



Les locaux ont cependant refusé d'abandonner. Deux buts inscrits en l'espace de 1:15 ramènent les deux équipes à la case départ en troisième période. C'est Charles-Étienne Hébert qui met un terme à la rencontre en marquant le but gagnant à 16:10. Le joueur a ainsi brisé une égalité de 4-4, permettant à la troupe d'Éric Bélanger de remporter une victoire de 5-4. La défensive des Chevaliers a tenu le coup, ce qui a permis à l'équipe de préserver son avance.

La 1re étoile RDS est revenue à Étienne Boulanger des Chevaliers. David Côté et Zacharie Charest de l'Albatros ont obtenu respectivement la 2e et la 3e étoiles.

Les Chevaliers de Lévis disputeront leur dernier match à domicile en 2019, le vendredi 6 décembre à 19 h 30. Le Rousseau Royal de Laval-Montréal seront alors les visiteurs.