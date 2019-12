Jordan Lambert réalise un jeu blanc

Le match de samedi après-midi entre les Chevaliers de Lévis et les Élites de Jonquière s'avérait important pour le classement de la division Coop fédérée, et les représentants de Chaudière-Appalaches n'ont d'ailleurs pas manqué de conclure la rencontre avec brio.

Du côté offensif, Jacob Mathieu a complété une belle passe de Nathan Morin pour inscrire son 7e but de la saison en première période. Le but a été inscrit à 15:26. Le prochain but s'est fait attendre par la suite. Ce n'est qu'au troisième vingt que Dylan Champagne a marqué son 8e but de la campagne, en reprenant son propre retour de lancer. Jacob Mathieu et Anthony Lavoie ont obtenu des aides sur ce but. Aidé par Elliot Lavoie, Jordan Côté a ensuite enlevé tout espoir à l'adversaire, lui qui a marqué dans un filet désert.

C'est ainsi que les Chevaliers ont enregistré une victoire de 3-0 aux dépens des Élites de Jonquière. Quant à Jordan Lambert, celui-ci a stoppé les 21 lancers qui ont été dirigés vers lui. La brigade défensive des Lévisiens a également effectué de l'excellent travail en bloquant de nombreux lancers tout au long du match.

Les Chevaliers s’installent au premier rang de leur division, grâce à ce gain. Ils se retrouvent par ailleurs à égalité avec Laval-Montréal au 2e rang du classement général.

La première étoile RDS de la rencontre a été décernée à Jacob Mathieu des Chevaliers. Mathieu Lavoie des Élites et Nathan Morin des Chevaliers ont obtenu respectivement la deuxième et la troisième étoiles.

Les Chevaliers de Lévis prendront part au Challenge Midget AAA CCM qui se tiendra à la Baie, du 11 au 15 décembre. Les joueurs seront de retour à Lévis le 10 janvier prochain. Ils accueilleront alors les Lions du Lac Saint-Louis.