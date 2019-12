Les Lynx M15 majeur finalistes à Rivière-du-Loup

Quatre des cinq équipes des Lynx étaient en action la fin de semaine dernière. L’équipe M15 majeur a remporté la bannière de finalistes à la Classique scolaire des Sphynx de Rivière-du-Loup.

M15 majeur

L’équipe de l’école de Jésus-Marie de Beauceville a tenté de défendre son titre de champion les 6, 7 et 8 décembre derniers.

Les Lynx sont parvenus à récolter quatre victoires pour se rendre en grande finale contre le Mistral de Mont-Joli. L’équipe beauceronne s’est inclinée 3-2 suite à un but controversé des rivaux dans les dernières minutes. À quelques secondes de la fin de la partie, les Lynx ont créé l’égalité avec alors qu’un tir de pénalité leur a été accordé.

M15 relève

Les M15 relève jouaient leurs deux dernières parties sur la glace du Collège Notre-Dame avant la pause des Fêtes. Ces deux parties victorieuses font d’eux une équipe invaincue depuis le début de la saison.

La défensive a fait une très belle performance le 7 décembre dernier. L’équipe de Stéphane Lessard a remporté la première partie avec la marque de 2-0 contre l’équipe locale, les Cactus du Collège Notre-Dame. Le lendemain, les Beaucerons ont remporté leur 2e victoire de la fin de semaine, cette fois-ci au compte de 6-5 face aux Filons Or et des Bois et ce, grâce à un but marqué avec 5 secondes à faire à la rencontre.

M13 majeur

Les Lynx M13 ont eu une fin de semaine difficile avec trois défaites : 6-5 face à L’Amiral du Collège Jean-de-la-Mennaie, 6-2 face aux Diabolos de l’École Lucille-Teasdale et de 5-1 face aux Athlétiques de la Polyvalente de L’Ancienne-Lorette. L’équipe compte sur le congé des Fêtes pour reprendre des forces afin de débuter la seconde moitié de saison.

M18 mineur

Les Lynx étaient en action à la maison à Beauceville pour affronter à deux reprises l’équipe du Filon Or et des Bois qui a subi que deux défaites cette saison. Les Lynx ont offert une belle opposition malgré deux défaites au compte de 4-0 et de 4-2.

M12 majeur

Le M12 jouera à la Classique PSF du 12 au 15 décembre dans la classe Benjamin D3. Vous êtes invités à venir encourager les Lynx sur la glace de l’aréna de Beauceville le vendredi 13 décembre alors qu’ils affronteront les Chevaliers de l’École secondaire la Seigneurie et à 16 h l’Attaque de Thérèse Martin.