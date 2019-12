Les Chevaliers entame bien la compétition contre les Grenadiers

Les Chevaliers de Lévis se trouvaient du côté de Labaie, hier après-midi, pour leur premier match du Challenge CCM Midget AAA. Les représentants de Chaudière-Appalaches ont d’ailleurs bien entamé la compétition.

Le premier but s’est marqué à 15:45 du premier vingt. Le défenseur Édouard Carrier a secoué les cordages sur des aides de Jacob Mathieu et de William Robitaille.

Les gardiens, Thomas Couture des Chevaliers et Simon Jasmin des Grenadiens, ont par ailleurs frustré les joueurs de part et d’autre de la patinoire, eux qui ont connu une deuxième période sans faille.

L’offensive a explosé chez les Chevaliers, lors de la troisième période, alors que trois buts ont été inscrits. À seulement 00:29, le capitaine Dylan Champagne a doublé l’avance des siens, grâce à l’aide de son coéquipier Charles-Étienne Hébert. Les Grenadiers ont par la suite riposté par l’intermédiaire d’Alexis Brisson, qui a compté à 7:10. Les Lévisiens ont poursuivi sur leur lancée quand Elliot Lavoie est parvenu à se démarquer à 14:58.

C’est alors que l'entraîneur de Châteauguay a tenté le tout pour le tout en retirant son gardien, mais en vain. Julien Hébert a enlevé tout espoir à la troupe des Grenadiers lorsqu’il a marqué dans un filet désert à 17:49. Elliot Lavoie a été le complice sur ce but. Les joueurs de Châteauguay ont persévéré et fini par marquer un deuxième filet à 11 secondes de la fin du match.

Les hommes d’Éric Bélanger ont conclu le match par un gain de 4-2. En plus d'être une victoire importante pour le challenge, ce match compte également pour la saison régulière et permet donc aux Chevaliers de s'installer au premier rang de la division La Coop et au deuxième rang du classement général.

À l’issue de la rencontre, Dylan Champagne des Chevaliers et Jasmin Simon des Grenadiers ont été nommés joueurs du match CCM.

La formation de Lévis recevra l’équipe des Moncton Flyers, aujourd’hui à 15 h 30, toujours dans le cadre du Challenge Midget AAA CCM.