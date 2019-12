Sainte-Marie sera l'hôte d'un championnat québécois de patinage artistique

Le Club de patinage artistique (CPA) Sainte-Marie vient d'annoncer qu’il sera l'hôte des Championnats A de la section Québec - Patinage Canada 2021, qui auront lieu les 6, 7 et 8 novembre 2020. Il s'agit de l’une des plus importantes compétitions de l’année pour Patinage Québec.

Quelque 500 jeunes de partout prendront part à l'événement dans le but de se tailler une place sur l’équipe du Québec en Simple, Couple et Danse. Les gens auront ainsi la chance de voir les meilleurs patineurs et patineuses artistiques de la province.

À l'issue de cette compétition, ceux et celles qui auront gagné leur place sur l’équipe du Québec auront la chance de participer au Défi de Patinage Canada en prévision des Championnats canadiens.

Ces championnats offriront une belle visibilité pour Sainte-Marie. Fier d'accueillir l'événement, le CPA tient à remercier Patinage Québec de leur confiance, ainsi que la Ville Sainte-Marie pour son support et le Club de patinage artistique (CPA) de Saint-Isidore pour sa collaboration en offrant la glace de pratique.