Spectaculaire remontée des Chevaliers pour atteindre la demi-finale

Les Chevaliers ont remporté un match digne d’un scénario d’Hollywood ce matin face aux Cantonniers de Magog dans le cadre du tournoi Challenge CCM. Un but en tir de barrage de Zachary Marquis-Laflamme a donné la victoire 4-3 à son équipe.

Aucun but n’a été inscrit en première période. Les Cantonniers ont fait sentir leur présence par leur jeu physique. Ils ont distribué de nombreuses mises en échec. William Robitaille, solidement plaqué, n’est pas revenu au jeu en deuxième période.

En deuxième période, les Cantonniers marquent à deux reprises. Mathis Dufour profite d’un revirement à la ligne bleue pour déjouer Thomas Couture à 7 :47 et également lors d’un avantage numérique à Zackary Michaud à 10 :12. Les Cantonniers n’ont laissé aucun espace de manœuvre au trio de Lavoie, Hébert et Champagne. Les lévisiens ont été limités à un seul tir au but pendant cet engagement.

Au troisième engagement, Zackary Michaud marque pour porter le pointage à 3-0 à 4 :52. Tout semblait aller pour le mieux pour Magog car ils se dirigeaient vers la victoire. Lors d’un avantage numérique pour les Chevaliers, l’entraîneur Éric Bélanger y va le tout pour le tout et retire son gardien pour jouer à 6 contre 4. La stratégie porte fruit. Elliot Lavoie marque son 5e but du tournoi. Les aides sont accordés à Dylan Champagne et Jordan Côté. Le but est survenu à 7 :03. Moins de deux minutes plus tard, Jordan Côté rétrécit l’écart à 3-2 avec l’aide de Nathan Morin et marque son premier but du Challenge. Ce but a changé l’allure du match. La vitesse et le jeu collectif des Chevaliers ont pris le dessus sur le jeu robuste de leurs adversaires.

Les efforts des représentants de Chaudières-Appalaches sont récompensés car à 10 :37, Jonathan Fauchon égalise la marque à 3-3 et force la période de prolongation.

Encore une fois, la prolongation à 3 contre 3 fût spectaculaire. D’un côté comme de l’autre, les chances de marquer étaient là et les gardiens ont été solides pour garder leur équipe dans le match. Celui-ci devra se terminer en tir de barrage.

Félix Larose des Chevaliers est le premier à s’élancer. Il déjoue le gardien d’un bond tir du revers dans le haut du filet. Magog inscrit un but à leur 3e tentative. Il appartient à Justin Bergeron. Après une vague sans but, au tour de Zachary Marquis-Laflamme de se présenter devant le gardien. Il sert une feinte spectaculaire au gardien et marque. Le tout repose sur les épaules de Thomas Couture. L’attaquant de Magog, Julien Bourget, se présente devant lui et Couture a le dessus. Les Chevaliers passent en demi-finale.

Les Chevaliers croiseront le fer avec les Lions du Lac St-Louis à 18h30.