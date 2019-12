L'Assurancia Junior AA connaît deux défaites et une victoire

L’Assurancia Junior AA a eu une fin de semaine bien occupée avec trois parties à jouer les 13-14 et 15 décembre. Les Beaucerons ont connu deux défaites, mais ont terminé avec une victoire dimanche soir.

Le vendredi soir, l’Assurancia rencontrait l’équipe Beauce-Centre qui est repartie avec la victoire avec un pointage de 5 à 4. Le lendemain, Sainte-Marie a marqué quatre buts contre deux buts de l’Assurancia. Ne se laissant pas décourager, lors de la rencontre avec Plessisville dimanche soir, les joueurs beaucerons ont finalement goûté à la victoire avec une marque de 4 à 3. Les quatre compteurs de but sont : Keven Landry, Zachary Talbot, Bryan Lemieux et Nickolas Morins.

« Quand tu accordes 15 tirs au but vendredi on aurait dû gagner, samedi on a passé beaucoup de temps dans la zone de Sainte-Marie, mais on a manqué d’opportunité. Mais dimanche ce fut un match digne de séries, une belle victoire d’équipe qui fait du bien. Nos leaders tels que Nickolas Morin, Olivier Beaulieu et Bryan Lemieux jouent de l’excellent hockey de ce temps-ci », de dire l’entraîneur-chef Stéphane Poulin.