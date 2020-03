Une saison de dek hockey à l'aréna de Saint-Joseph

Grâce à un partenariat entre Dek Hockey TPH et la Ville de Saint-Joseph, il y aura une saison de dek hockey à l'aréna de l'endroit, et ce, dès la fin du mois de mai 2020.

Un rêve se réalise ainsi pour Christopher Rodrigue et Philippe Garnier de DEK Hockey TPH.

« Dès la fin du mois de mai, nous installerons une patinoire de dek de 100 X 50 pieds à l’intérieur de l’aréna. Des ligues adultes et jeunesse seront planifiées pour la saison estivale, souligne M. Rodrigue. Nous avions ce projet à cœur depuis quelques années et nous sommes très heureux de pouvoir offrir ce service à la population et ce en collaboration avec la Ville. »

Le maire de la Ville, Pierre Gilbert, est très fier de ce nouveau partenariat de deux ans et qui pourra se poursuivre dans les années futures.

« C’est très intéressant pour la ville de s’associer à ces deux jeunes entrepreneurs qui sont très motivés à présenter une offre de produits et services de qualité à nos usagers, a-t-il souligné. Nous leur souhaitons un bon succès. De plus, dans le cadre de l’entente, nous sommes heureux qu’une journée d’essai du dek hockey soit planifiée annuellement, et ce, gratuitement pour nos citoyens et nos jeunes qui fréquenteront le camp de jour. »

Au cours des prochaines semaines, les inscriptions pour la saison estivale 2020 seront lancées par DEK Hockey TPH. Surveillez les pages facebook de la Ville et DEK Hockey TPH pour en savoir davantage.