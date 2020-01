Le Familiprix de St-Joseph victorieux à l'extérieur, mais vaincu sur leur glace

Le club de hockey Familiprix de Saint-Joseph a joué deux parties la fin de semaine dernière. Le vendredi soir, les joueurs beaucerons ont affronté la formation de La Pocatière à l’extérieur et dimanche après-midi rencontrait leurs rivaux de Sainte-Marie sur leur propre glace.

L’équipe de Saint-Joseph est repartie avec la victoire lors de la partie qui se jouait contre La Pocatière. C’est avec une marque serrée de 3 à 2 que le Familiprix a terminé vainqueur. Les marqueurs de cette partie sont : Guillaume Létourneau (1 but et 1 passe), Denis Nadeau (1 but et 1 passe) et Denis Fecteau (but de la victoire et 1 passe). Notons qu’Olivier Lafontaine a participé aux trois buts.

Dimanche après-midi, le Familiprix a défié Sainte-Marie. Cette partie a attiré l’une des plus belles foules de la saison. Malheureusement pour la formation de Saint-Joseph, elle s’est inclinée par la marque de 3 à 2 en supplémentaire. Les deux buts furent marqués par Junior Lessard (1 but et 1 passe) et Gabriel. Le défenseur Guillaume Létourneau a donné quelques bonnes mises en échec, tout comme le vétéran Junior Lessard qui a connu un excellent match. Notons que le Familiprix était privé de Denis Nadeau et Maxime Cliche pour cette rencontre.

Le retour de la Comète Blonde

Le joueur de centre Yannick Roy de Tring-Jonction qui s’était blessé au camp d’entraînement devrait faire un retour au jeu lors du prochain week-end. Il est un ancien joueur des Justiciers de la défunte ligue et par sa blessure il n’a pu participer à aucun match du Familiprix cette saison. L’organisation indique qu’il excelle sur les mises au jeu, joue de façon très intense et apportera de la rapidité au club.

Rencontre contre la première équipe de la LHCS

Vendredi 10 janvier à l’aréna de Saint-Joseph, la formation du Familiprix recevra l’équipe de l’heure dans la LHCS, les Mercenaires de Lotbinière. Ces derniers ont remporté six de leurs sept derniers matchs, sont premier de la division Ouest, deuxième au classement général, possède la meilleure défensive de la ligue, en plus d’être la 2e équipe la plus punie de la ligue.