Coup d'envoi du 54e Tournoi provincial pee-wee Lions Beauce-Atlas

Le coup d’envoi sera donné aujourd'hui pour le 54e Tournoi provincial pee-wee Lions Beauce-Atlas. Organisé par le Club Lions de Sainte-Marie, l'événement se tiendra du mercredi 8 janvier au dimanche 12 janvier au Centre Caztel.

L’événement accueillera des équipes dans les classes BB, A et B. Le tournoi est de type rotation pour la classe BB, de type double élimination pour les classes A et B. Les équipes sont ainsi assurées de jouer trois parties dans la classe BB, et de deux parties dans les classes A et B.

Plusieurs équipes de la Beauce en action

Lors de ce tournoi, plusieurs équipes de la Beauce seront en action, dont le Garaga 1 de Saint-Georges, les Baroudeurs Beauce-Centre, les Rapides 1 et 2 Beauce-Nord, le Regroupement Beauce-Etchemin ou encore les Lynx de la Haute-Beauce. On peut aussi mentionner la présence d’équipes provenant de Lévis, de Longueuil, de Lac-Mégantic, de Québec, de Bedford, de Saint-Jérôme ou Rimouski pour ne nommer que celles-là.

Cette année, ce sont ainsi 40 équipes qui participeront à ce championnat, soit 16 de catégorie A, 16 de catégorie B et 8 de catégorie BB. Un total de 61 parties seront disputées.

Les finales, qui se dérouleront le dimanche 12 janvier en après-midi, seront précédées vers 12 h 30 de la présentation d’un match des petits joueurs de catégorie MAG.

Les membres du comité organisateur sont heureux d’inviter la population de la Beauce et des environs à venir encourager les jeunes hockeyeurs qui participeront à l'événement.

Voici l’horaire du tournoi, du mercredi 8 au dimanche 12 janvier inclusivement :

Mercredi : 17 h 45 à 19 h 55

Jeudi : 17 h 45 à 20 h 30

Vendredi : 11 h 55 à 20 h 30

Samedi : 8 h à 20 h 25

Dimanche : 9 h à 16 h

Pour de plus amples renseignements sur le tournoi et l’horaire, consultez le site Internet de la Ville de Sainte-Marie : www.sainte-marie.ca/event/tournoi-pee-wee-lions-beauce-atlas/.