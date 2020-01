La population de Saint-Georges invitée à bouger et à s'amuser cet hiver!

Au cours des prochaines semaines, le Service des loisirs et de la culture de Saint-Georges invite la population à bouger et à s’amuser, grâce à sa programmation de L’Hiver en fête!

Le Centre sportif Lacroix-Dutil accueillera trois événements majeurs en janvier et en février. Le Tournoi de hockey bantam Centre-Hifi aura lieu d’abord du 17 au 26 janvier. Le patinage artistique sera aussi à l’honneur, alors que se tiendra la Compétition interclub du 6 au 9 février. Du 13 au 16 février, 50 équipes prendront part au Tournoi Comrie, qui est le plus vieux tournoi de hockey en Amérique du Nord.

Soirée de la raquette

Le samedi 25 janvier, une magnifique soirée de la raquette se tiendra entre 18 h 30 et 21 h au parc des Sept-Chutes. Un sentier balisé sera aménagé sur une distance de 2,5 km. Un feu de bois attendra les participants à leur retour.

Sculptures sur neige

Le festival Sculptures sur neige sera également de retour cet hiver, le vendredi 7 et le samedi 8 février, au Centre sportif Lacroix-Dutil. Les gens pourront s’inscrire à partir du 13 janvier.

Patinage son et lumière

L’activité de patinage son et lumière permettra, quant à elle, d’admirer les nouvelles sculptures tout en patinant. L’événement aura lieu sur l’anneau de glace du Centre sportif Lacroix-Dutil, le samedi 8 février de 19 h à 22 h.

Ski alpin et planche

Le Centre de ski Saint-Georges offrira plusieurs activités animées tout au long de la saison. Dans le cadre de la Fête de la neige le dimanche 19 janvier, les gens pourront dévaler les pistes du centre de ski gratuitement. Au cours de cette journée, l’accès aux remontées sera aussi gratuit tant pour le ski, la planche que la glissade sur chambre à air. La journée sera également animée.

Il sera par ailleurs possible de vous amuser dans le cadre des Nuits étoilées, qui se tiendront les vendredis 31 janvier et 21 février, toujours au Centre de ski Saint-Georges. Votre billet de soirée vous permettra de glisser sur les pentes à compter de 17 h, et ce, jusqu’à minuit.

Ski de fond

Amateurs de ski de fond, vous pourrez également profiter des 5,6 km de sentier dans le secteur ouest de Ville de Saint-Georges ou sillonner les 14,6 km de sentier qu’offre le Club Rendez-vous.

Patinoires extérieures

Tout au cours de l’hiver et quand la température le permettra, les gens pourront aller patiner sur les anneaux de glace du Centre sportif Lacroix-Dutil et du parc Pomerleau ainsi que sur les six patinoires de quartier.

Grâce à la multitude d'activités offertes à Saint-Georges, les gens auront plus qu'une occasion de profiter pleinement de la saison froide!