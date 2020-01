Le Famili-Prix de Saint-Joseph victorieux à domicile

Le Famili-Prix de Saint-Joseph est reparti avec la victoire contre les Mercenaires de Lotbinière vendredi dernier tandis que le Giovannina s’est incliné face aux Éperviers de Saint-Charles.

Le Famili-Prix recevait l’équipe de Lotbinière vendredi dernier. Dès la première période, les Beaucerons se sont imposés avec quatre buts et une excellente performance du gardien Pier-Olivier Doyon qui a arrêté 31 des 33 tirs dirigés contre lui. La partie s’est terminée 6-2 pour l’équipe locale.

C’est James Kelly qui a inscrit les deux premier-but de Saint-Joseph à 10 minutes 45. Il a doublé l’avance des siens un peu moins de trois minutes plus tard, complétant une manœuvre de Joé Boutin à 13 h 27 lors d’un avantage numérique. Guillaume Létourneau à 14:59 et Joé Boutin, avec un but à 19:43, a permis au Famili-Prix de prendre une confortable avance de 4-0.

L’équipe adverse a repris le dessus en deuxième période en comptant deux buts contre un seul pour les locaux. C’est Jonathan Roy du Famili-prix qui a compté le 5e but de son équipe.

Les Éperviers surprennent le Giovannina

Le Giovannina de Sainte-Marie n’a pas été en mesure de tenir tête aux Éperviers de Saint-Charles qui sont repartis avec la victoire avec un gain de 4-3. En visite, Sainte-Marie a réussi à créer l’égalité seulement en 2e période, mais quelques minutes plus tard Saint-Charles reprenait l’avantage avec deux buts.

En troisième, les Éperviers avaient une avance de trois buts et notons que deux buts furent marqués en 7 secondes. C’est ainsi que les visiteurs ont quitté Saint-Charles avec une défaite.

Classement qui se resserre dans l’Ouest

Avec ce revers à Saint-Joseph, les Mercenaires de Lotbinière n’ont pas été en mesure de prendre seuls la tête de la section Ouest devant le Plastique Moore de Saint-Damien. Les deux équipes ont toujours 20 points, mais les Mercenaires ont toujours un match en main.

Si Saint-Joseph pointe seul au 3e rang, la victoire des Éperviers a permis à ces derniers de se rapprocher à quatre points du Giovannina qui est maintenant 4e, avec 16 points.

Trois étoiles de la semaine

Première étoile : Keven Dupont, Éperviers de Saint-Charles, 2 buts et 1 aide

Deuxième étoile : James Kelly, Famili-Prix de Saint-Joseph, 2 buts

Troisième étoile : Antoine Lord, Seigneurs de La Pocatière, 2 buts

Prochaine partie

Vendredi 17 janvier

Saint-Joseph à Sainte-Marie, 20 h 45