L'entraîneur-chef de l'Assurancia quittera à la fin de la saison

L’entraîneur-chef de l’Assurancia Junior AA Stéphane Poulin a annoncé que c’était sa dernière saison avec l’équipe. Il a été dans l’organisation durant 7 saisons, dont 5 comme entraîneur-chef. Le processus de recherche pour un nouvel entraîneur a débuté.

« Je vais d’ailleurs donner encore plus de responsabilités à mes adjoints et nous allons réunir nos forces respectives pour permettre à l’équipe de connaître une bonne fin de saison et de bonnes séries éliminatoires. »

Stéphane Poulin a dirigé 216 matchs avec Saint-Georges, total incluant saison, séries et tournois. C’est 127 parties qui ont été gagnées.

En 2015-2016, il a amené son équipe en grande finale de la ligue en plus de récolter le titre de champion de division. M.Poulin a participé à 5 finales de tournoi perdant 2 fois en prolongation et remportant le tournoi 2019 de Saint-Romuald.

Il espère retourner en finale de ligue et aimerait que Vincent Boutin prenne la relève l’an prochain.

Le président du club M Robert Villeneuve, veut remercier Stéphane pour le travail fait au sein de l’équipe et espère que celui-ci reparte avec une bannière de champion. Comme Vincent Boutin est déjà dans l’organisation, il part avec un atout, mais nous allons étudier toutes les options.

L’Assurancia sera du tournoi à Shawinigan les 24-25-26 janvier. Il reste 4 matchs à jouer en saison et en séries.