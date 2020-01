Les Rapides B1 de Beauce-Nord remportent la médaille d'or

Les finales du 54e Tournoi provincial pee-wee Lions Beauce-Atlas se tenaient ce dimanche 12 janvier en après-midi, au Centre Caztel de Sainte-Marie. À cette occasion, l’équipe pee-wee B1 des Rapides de Beauce-Nord a notamment remporté la médaille d’or lors de l’événement.

La formation de Beauce-Nord a ainsi obtenu une victoire de 2-1 contre les Gouverneurs 2 de Sainte-Foy, en finale dans la catégorie B. Édouard Plante des Rapides a ouvert la marque à 4:37 de la première période. Son coéquipier, Joey Poulin, a par la suite donné l’avance aux siens lors de la période médiane, en inscrivant un filet à 3:22. Félix Faucher et William Maheux ont obtenu des aides sur ce but. En troisième période, les Gouverneurs ont bien inscrit un but à 1:43, grâce à Mathis Trahan, mais cela n’a pas été suffisant pour que la formation de Sainte-Foy fasse une remontée.

Classes A et BB

Les Husky 1 de Chaudière-Ouest ont remporté la finale au compte de 4-2, face aux Gouverneurs 2 de Sainte-Foy dans la catégorie A.

Dimanche matin, après avoir vaincu le Turmel de Lac-Mégantic au compte de 6-1, le Regroupement Beauce-Nord/Bellechasse est également ressorti vainqueur de la finale les opposant aux Dynamos N.E. Mauricie, qui a eu lieu en après-midi. L’équipe a gagné cette rencontre par la marque de 3-1.

« [Le tournoi] a bien été. On avait 40 équipes pour un total de 61 parties. Tout le monde était content, malgré la météo de dimanche », a indiqué François Vachon, porte-parole du tournoi et membre du Club Lions de Sainte-Marie.

Un succès d'année en année

Reconnu comme l'un des plus vieux tournois de la province, l'événement connaît d'ailleurs du succès d'année en année, selon M. Vachon, en raison du calibre des joueurs, de l'organisation, mais aussi des installations disponibles.

« On a de superbes installations, ici à Sainte-Marie, avec le Centre Caztel. Les jeunes soulignent souvent ça, que les infrastructures sont magnifiques. Tout ça fait en sorte que tout va bien et que les gens repartent satisfaits », a-t-il mentionné.

De mercredi à dimanche, l'événement a accueilli cette année près de 2000 spectateurs. Environ 600 jeunes hockeyeurs ont également pris part à ce 54e tournoi.

Rappelons que le Tournoi provincial pee-wee Lions Beauce-Atlas était organisé par le Club Lions de Sainte-Marie.