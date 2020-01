La 49e année du tournoi provincial de hockey Bantam Centre Hi-FI St-Georges

Les amateurs de hockey seront ravis d’apprendre que le Tournoi Provincial de Hockey Bantam Centre Hi-Fi de St-Georges revient pour une 49e année. Les parties se dérouleront du 17 janvier au 19 janvier pour la classe BB et B et du 24 au 26 janvier pour la classe A et cadet D2 IR.

Le match d’ouverture officielle se disputera entre le Garaga de St-Georges et les Rapides #1 de Beauce-Nord dans la catégorie B, dès 9h00, le vendredi 17 janvier.

Pour une 13e année, le tournoi reçoit l’appui financière du Centre Hi-Fi Larivière Électronique dont le propriétaire est M. André Larivière.

Vous pouvez consulter l’horaire complet et les résultats :

http://www.ajhmsg.com/horaires_bantam