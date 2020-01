Une 35e année pour le Tournoi Provincial Novice de Saint-Éphrem

Le Tournoi Provincial Novice de St-Éphrem invite la population à assister à la 35e année qui se déroulera du 26 janvier au 9 février prochain, au Centre de loisirs de Saint-Éphrem.

Ce seront 42 équipes provenant des diverses régions du Québec qui s’affronteront. Ils se disputeront les honneurs dans les classes 1-2-3 & 4.

Le tournoi se déroulera sur trois fins de semaine. La première fin de semaine, soit du 2 janvier au 2 février, sera réservée aux équipes de calibre 1 et 3, les finales auront lieu le 2 février. À compter du 6 février, la compétition sera réservée aux équipes de calibre 2 et 4, les finales auront lieu le 9 février.

« La réalisation de ce tournoi de hockey nécessite d’une part la collaboration des comités et organismes de la région. D’autre part, d’une grande participation financière des commanditaires et de l’engagement actif des bénévoles qui ont tous à cœur le même objectif ; faire de cet événement sportif une grande fête pour les jeunes. Nous tenons à souligner la fidèle participation de La Fédération des producteurs de lait du Québec qui offre des berlingots de lait au chocolat à chacun des jeunes joueurs de notre tournoi, et ce depuis plusieurs années déjà. »