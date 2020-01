Une fin de semaine chargée pour les joueurs de Tennis Beauce

Le club Tennis Beauce a envoyé plusieurs de ses athlètes dans différents tournois partout dans la province les 18 et 19 janvier. Le club lui-même était l’hôte du Circuit Futures Stars.

Dans la catégorie des 7-9 ans, Xavier Pomerleau de Saint-Georges a remporté ses quatre rencontres pour terminer au 1er rang. Alexis Pomerleau et Joshua Altieri ont terminé respectivement 3e et 4e. Chez les 9-10 ans, Jean-Pascal Giroux a terminé au 2e rang avec deux victoires et une défaite.

À la troisième étape du Circuit Québécois 16 ans, Alizée Poulin de Beauceville a terminé entre la 9e et 12e position avec une victoire et deux défaites.

Pendant la Coupe Junior Banque Nationale à Trois-Rivières, Britany Daigle a remporté le tournoi dans la catégorie 18 ans avec trois victoires. Jean-Gabriel Bernard et Samuel Rodrigue se sont inclinés en quart de finale. Au 1er tour, la compétition s’est terminée pour William Lamontagne.

Durant le Circuit Mathiers à Saint-Eustache, Julien Lafranchise de Thetford Mines s’est incliné en 2e ronde chez les 16 ans.