Judith Dumas de Saint-Georges ira aux championnats mondiaux de cheerleading

Judith Dumas de Saint-Georges est une jeune cheerleader qui fait partie du club ACE Athletics à Québec et a participé à la compétition FEEL The POWER à Hamilton en Ontario le 18 et 19 janvier dernier.

L’équipe Rouge du niveau 6 dont fait partie la Beauceronne s’est classée pour participer aux mondiaux de cheerleading à Orlando, Floride en avril prochain. L'année dernière, elles étaient arrivées 2e au Canada et 4e au monde.

Notons que trois Beauceronnes participeront à cette compétition. Nous avions annoncé le 24 janvier qu’Alexya Frenette de Sainte-Marie et Joakim Gagné de Tring-Jonction seraient en Floride avec leur équipe de niveau 5.

À lire également : Deux beauceronnes iront aux mondiaux de cheerleading