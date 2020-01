L'escadron 890 Saint-Georges est champion des 43e Jeux des cadets

Le 24 et 25 janvier à la polyvalente de Saint-Georges, 310 cadets de onze unités différentes de Chaudière-Appalaches ont participé à la 43e année des Jeux des Cadets. L’escadron 890 Saint-Georges a remporté à domicile le trophée des jeux.

Durant ces deux jours de compétitions amicales, les différentes unités se sont défiées durant les épreuves de kinball, volley-ball, soccer et pentathlon des neiges. La remise des médailles s’est faite samedi soir sous la présidence d’honneur du député de Beauce-Nord, Luc Provençal, et du député de Beauce, Richard Lehoux.

Notons la présence du maire de Saint-Éphrem, Normand Roy, du conseiller de Sainte-Marie, Steve Rouleau, du conseiller de Lac-Mégantic, René Gauthier, du maire de Saint-Joseph, Pierre Gilbert, le maire de Saint-Martin, Éric Giguère, du maire de Saint-Georges, Claude Morin et de nombreux gradés des Forces armées canadiennes.

Résultats

Le Trophée des Jeux est remis à l’unité de cadets qui a accumulé le plus de victoire durant les compétitions. L’escadron 890 de St-Georges est reparti avec ce trophée. La deuxième position est allée à l’escadron 881 de St-Jospeh et la troisième position au corps de cadets 616 de Beauceville.

Le Trophée de l’esprit sportif est accordé par les responsables de chaque discipline. Il est allé au corps de cadets 2787 de Saint-Zacharie pour une deuxième année consécutive.

Les champions de chaque discipline remportent une médaille d’or, d’argent ou de bronze. Les prestigieux trophées des jeux et d’esprit d’équipe représentent les plus grandes récompenses pouvant être remportées lors des jeux des cadets.

Admiration de la part des présidents d’honneur

Le député de Beauce, Richard Lehoux et le député de Beauce-Nord, Luc Provençal se sont tous les deux exprimés devant l’assemblée composée des cadets, des représentants des différentes municipalités et des familles.

« Ce qui est important c’est de voir les parents, les amis de ces jeunes-là. Je vous félicite pour la persévérance que vous avez démontrée. Je suis vraiment très honoré d’être parmi vous parce que je constate la présence de jeunes très motivés à devenir de meilleures personnes. Merci de votre implication. Je suis convaincu d’une chose, c’est que par votre implication à travers les cadets, je suis sûr que vous serez de fiers représentants de vos communautés respectives et que vous ferez aussi d’excellents citoyens. Je suis vraiment heureux de voir cette belle jeunesse. » Richard Lehoux

Il a également mentionné que ce bel exemple de dévotion des cadets le motivait à continuer à bâtir cette société pour cette relève qui reprendra la tâche. L’homme politique a terminé en félicitant les gagnants, mais surtout à tous ceux qui ont participé.

Luc Provençal a pour sa part surtout parlé de l’importance des liens et soutiens qui se sont développés pendant les jeux.

« Je pense qu’une journée, comme celle-ci, au niveau des Jeux des cadets ça démontre la détermination et la persévérance. Mais on peut parler aussi de tout le soutien qu’on voit se donner les uns envers les autres quand on veut passer au travers des activités ou à travers un sport. À travers tout cela, je suis convaincu qu’en fin de semaine il y a des liens d’amitié qui se sont tissés entre les différents corps de cadet. Vous êtes plus de 300, on nous a mentionné que vous êtes 311, plus de 50 officiers et sans nommer parents et amis qui sont venus vous supporter et tous les bénévoles qui se sont associés à cette activité pour en faire une réussite. C’est important ce que vous venez de faire parce que vous faites cela en même temps que vos études. » Luc Provençal