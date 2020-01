Deux victoires consécutives pour les Chevaliers de Lévis

Les Chevaliers de Lévis ont entrepris un voyage de six matchs sur la route, qui débutait ce vendredi 24 janvier, contre les Estacades de Trois-Rivières. La formation lévisienne a d’ailleurs bien amorcé ce périple en remportant une victoire.

La troupe d’Éric Bélanger ont été les premiers à se signaler à 6:16, lors d’un avantage numérique. Nathan Morin a inscrit son 9e but de la saison, aidé de Jonathan Fauchon. Zachary Thibodeau a permis ensuite aux siens de créer l’égalité, grâce à un but marqué à 7:43.

En deuxième période, seul Nathan Morin est parvenu à se démarquer en réalisant son deuxième filet de la rencontre et son dixième de la saison, ce qui a donné les devants aux Chevaliers par la marque de 2-1.

Les représentants de Chaudière-Appalaches ont pu profiter de leur 7e avantage numérique au dernier tiers. Charles-Étienne Hébert a déjoué le gardien adverse à 14:31 pour inscrire son 7e but de la campagne. Jordan Côté et Jacob Mathieu ont obtenu des aides sur le but. Nathan Morin a par la suite récidivé avec son 3e but du match, réalisé dans un filet désert. La rencontre s’est conclue par le pointage de 4-1 en faveur des Chevaliers de Lévis.

Les étoiles RDS ont été décernées à William Rousseau des Estacades (1re étoile), Thomas Couture des Chevaliers (2e étoile) et à Jordan Côté, également des Chevaliers (3e étoile).

Une deuxième victoire

Les Chevaliers disputaient un deuxième match, ce dimanche 26 janvier, du côté de Saint-Hyacinthe. Les joueurs ont affronté les Gaulois en après-midi.

La formation lévisienne s’est illustrée dès son premier tir au but. Jordan Côté a ainsi effectué son 11e filet de la présente campagne à 4:50. Nathan Morin a été son complice sur ce but. Les Gaulois n’ont pas tardé à répliquer, et deux fois plutôt qu’une. Mickael Huchette est d’abord parvenu à déjouer Jordan Lambert à 5:07. Xavier Charbonneau a par la suite contourné le filet et remis le disque à Gabriel Pelchat, qui a logé la rondelle derrière le gardien à 14:46.

Au deuxième vingt, Mickael Huchette a réussi son 2e but du match, ce qui a creusé l’écart à 3-1. Mais Dylan Champagne a redonné espoir à son équipe, grâce à un but inscrit en fin de période à 4 contre 4.

Les joueurs d’Éric Bélanger ont démontré beaucoup plus de confiance lorsqu’ils ont amorcé la troisième période. C'est ainsi que le défenseur Étienne Boulanger a déjoué le gardien dans le haut du filet à 14:08. Une passe a été accordée à Pier-Olivier Roy. La marque était alors de 3-3 et les joueurs se sont rendus jusqu’en prolongation afin de déterminer qui serait le vainqueur de ce match.

Les Gaulois ont écopé de leur 6e pénalité lors de cette prolongation. Alors qu’ils ont été blanchis à leurs cinq premières tentatives, Elliot Lavoie, qui a reçu une passe de Pier-Olivier Roy, a marqué pour procurer une deuxième victoire de suite aux Chevaliers par le pointage de 4-3. Le joueur a réussi son 23e but de la saison.

Les trois étoiles RDS ont été Mickael Huchette des Gaulois (1re étoile), Elliot Lavoie des Chevaliers (2e étoile) et Tristan Ouellette des Gaulois (3e étoile).

Lors de leur prochain match, les Chevaliers de Lévis seront du côté de Saint-Eustache pour y affronter les Vikings. La rencontre aura lieu mercredi le 29 janvier et s'avère la reprise du match qui aurait dû avoir lieu le 12 janvier dernier.