Les Lynx M15 relève se rendent en demi-finale, mais s'inclinent

Les Lynx M15 relève ont eu la chance de jouer devant leurs partisans, lors du Tournoi provincial de hockey bantam Centre Hi-Fi de Saint-Georges qui se déroulait du 24 au 26 janvier. La formation, qui évoluait dans la catégorie Cadet D2, s'est rendue jusqu'en demi-finale avant de subir la défaite devant les Dragons.

Lors des parties préliminaires, les Lynx ont bien performé avec une fiche de deux victoires et deux défaites, terminant ainsi au 3e au classement. Ils ont même réussi à vaincre les champions du tournoi, les Chevaliers, au compte de 5-3.

Même si l’équipe de Stéphane Lessard s'est inclinée 3-1 en demi-finale face aux Dragons, il reste que cette formation est très jeune et a donc très bien fait malgré tout. Un but a été refusé aux Lynx avec un peu plus de six minutes à faire à la partie. Cela aurait peut-être pu faire la différence, s’il avait été accordé.

Mentionnons que les Lynx n'avait qu'un seul joueur considéré comme troisième secondaire dans leur équipe, alors que leurs adversaires en comptabilisaient plusieurs.

Les Lynx M15 relève reprendront les activités de la saison régulière en rendant visite aux Commandeurs de Lévis, le vendredi 31 janvier, au Complexe 2 glaces Honco à Lévis.

La formation tentera ensuite de remporter la Classique scolaire de Beauce 2020 qui se déroulera du 6 au 9 février prochains.

M13 majeur

Les Lynx M13 majeur ont, quant à eux, pu profiter d’une fin de semaine de repos. Les joueurs se retrouveront à Lachine et à Montréal, les 31 janvier et 1er février, où ils disputeront trois rencontres en deux jours. Les Titans de l’école Verbe-Divin, les Dragons du collège Sainte-Anne et le Cactus du collège Notre-Dame seront leurs opposants.

Rappelons que la formation est à moins d’un mois de sa participation au 61e Tournoi international de hockey pee-pee de Québec.

M12 majeur

Les Lynx M12 étaient du côté de Granby, le samedi 25 janvier, pour se mesurer aux Commandeurs de Lévis et à l'école Mont-Bleu. Les deux parties ont été disputées dans la même journée.

Lors de la partie contre les Commandeurs, les Lynx ont perdu par la marque de 3-0 face à Lévis. Mais la troupe de Philippe Cloutier n'a pas abandonné et les joueurs ont embarqué sur la patinoire avec énergie et intensité lors de la deuxième partie pour y affronter l'école Mont-Bleu, une équipe M13 mineur. L’attaque des Lynx n’a d'ailleurs donné aucune chance à leurs adversaires dans une victoire de 13-4.

Lors de la fin de semaine des 1er et 2 février, les Lynx joueront deux rencontres qui les opposeront au Sélect de l’école Paul-Hubert à Rimouski.

M18 mineur

Alors que les Lynx M18 mineur étaient au repos le week-en dernier, les joueurs bénéficieront d'une fin de semaine supplémentaire sans jouer. La formation participera également à la Classique scolaire de Beauce qui se déroulera à l’aréna de Beauceville, de Saint-Prosper et de Saint-Georges en février.

M15 majeur

Tout comme les M18, les Lynx M15 majeur tenteront aussi de remporter la Classique scolaire de Beauce 2020 dans leur catégorie.