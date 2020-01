Douze heures de ski de fond au profit des jeunes de Saint-Georges

La Maison des Jeunes Beauce-Sarigan s'est associée à l’athlète Roland Lapointe, marathonien et fondeur de renom, afin d’offrir une journée de 12 heures de ski de fond, le 15 février afin d’amasser des fonds pour l'organisme.

M. Lapointe est récipiendaire du Mérite Georgien pour les nombreux exploits sportifs qu’il a accompli dans le but d’amasser des fonds pour des œuvres caritatives qui lui tiennent à cœur. Par le passé, il a effectué de nombreux marathons, marches et défis sportifs aux profits d’organismes beaucerons. À 72 ans, cet exploit de 12 heures de ski d’affilée représentera le dernier défi de sa carrière sportive.

Les skieurs qui désirent participer pourront se joindre à M. Lapointe et à l'équipe de la Maison en se présentant à la cabane à sucre Aurélien Lessard de Saint-Georges où auront lieu les départs tout au long de la journée. Roland Lapointe tentera le défi de skier durant 12 heures consécutives, de 8 h à 20 h.

Le maire de Saint-Georges, Claude Morin. présidera au matin le lancement des activités. De la soupe et des boissons chaudes seront distribuées et il y aura possibilité de louer de l’équipement de ski de fond sur place.

Les jeunes du programme d’implication communautaire «Les Incroyables Ados» seront sur place lors de cette journée afin d’accueillir les participants et aider au bon déroulement de l’événement. Un souper spaghetti sera servi à la cabane à sucre à partir de 17 h 30, au coût de 15$. Les dons et les profits de cet événement seront remis à la Maison Des Jeunes Beauce-Sartigan et serviront à financer les activités des adolescents.

La Maison Des Jeunes Beauce-Sartigan, est un organisme à but non-lucratif qui œuvre auprès des adolescents depuis 1990. Elle est un lieu de rencontre animé pour les jeunes âgés entre 12 et 17 ans. Les jeunes qui fréquentent la Maison le font de façon volontaire, dans l’attente d’une saine relation avec des adultes significatifs de leur milieu.