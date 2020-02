De bonnes performances pour l'Ascalon Saint-Georges en championnat

Les équipes de l'Ascalon Saint-Georges ont renoué avec l'action depuis le début du mois de janvier avec le retour des activités de soccer compétitif. En ce qui concerne les formations U9 à U12 de la ligue de développement, plusieurs équipes parviennent actuellement à se démarquer et réalisent de belles performances.

En catégorie U13, l’équipe féminine de l’Ascalon continue son apprentissage du niveau division 1. Le dernier match disputé par la formation s’est soldé par une défaite de 2-0 face au Phénix des Rivières. Le bilan actuel de l'Ascalon U13 est d’une victoire, un partage et quatre défaites. Du côté masculin, la formation U13 évolue en championnat division 2. L’équipe, dirigée par Erwan Tatel et Émilie Gilbert, a présentement une fiche de quatre victoires, un partage et sept défaites en 12 matchs joués. Les derniers résultats sont un pointage de parité de 3-3 face à l’Olympique CRSA et une défaite de 7-2 face à la formation de Lotbinière. Jérémie Boucher, Miguel Doyon, Alexandre Morin et Maleck Poulin ont été les buteurs lors de ces deux rencontres.

Du côté de l’équipe U17F-A d1 Ascalon, les Georgiennes, dirigées par Xavier Bouhy et François Roy, poursuivent leur parcours hivernal en tête du classement de la Ligue de soccer du Québec Métropolitain (LSQM). L’équipe totalise jusqu'ici 11 victoires et un partage pour 12 matchs disputés. Étant invaincue en championnat, cette équipe est déjà qualifiée pour participer aux séries finales de la ligue LSQM, ce qui représente déjà un bel objectif atteint.

« Une performance de très haut niveau réalisée par une équipe où l’esprit sportif, le travail collectif et le plaisir de jouer au soccer ensemble sont les priorités de chaque instant », a indiqué l’entraîneur Xavier Bouhy.

Les résultats à venir sur les prochaines semaines seront décisifs au niveau du championnat de saison régulière.

Des nouveautés pour la prochaine saison estivale de soccer

Les séances d’inscription pour la prochaine saison estivale des équipes de soccer compétitives et locales/récréatives de l’Ascalon de Saint-Georges débuteront bientôt, soit les 21 et 22 février. Il est cependant possible de procéder dès maintenant à une inscription en ligne sur le site Web de l’Ascalon Saint-Georges à l'adresse http://bit.ly/InscriptionsAscalon2020.

Plusieurs nouveautés seront au programme cette année dont l’extension de l’activité Mini-Ascalon de U4 à U8, une activité combinant ateliers ludiques et matchs de soccer, le soccer récréatif féminin et masculin pour adultes et la possibilité pour les 4 à 6 ans de choisir entre une ou deux activités par semaine.

Il est également possible de s’inscrire à l’Académie Ascalon dont la session printanière commencera au mois de mars. En ce qui concerne le soccer compétitif Ascalon, la date limite d’inscription est fixée au 28 février. Les différents tarifs sont disponibles via le lien suivant : http://bit.ly/Tarifs2020Ascalon. À noter qu’une majoration de 25 $ du coût d’inscription sera effectuée pour toutes inscriptions faites après le 16 mars 2020.

Plus de détails sur les inscriptions et le déroulement de la saison estivale 2020 de l’Ascalon Saint-Georges sont disponibles en contactant Jean-Bernard Vin, directeur général de l'Association de soccer mineur de Saint-Georges (ASMSG), par téléphone au 418 222-9016, ou par courriel à l'adresse [email protected]. Un document détaillant l’ensemble des activités est également disponible sur le site Web de l'organisation via le lien suivant : http://bit.ly/ActivitésAscalon2020.