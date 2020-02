James Kelly confirme la victoire du Familiprix de Saint-Joseph

Un duel a eu lieu, le vendredi 31 janvier, entre le Familiprix de Saint-Joseph et l'Impérial à l'aréna de Saint-Pascal. Lors de cette rencontre, James Kelly a confirmé la victoire pour la formation beauceronne dans un gain de 4-2.

Joé Boutin a d'abord donné l’avance au Familiprix lors de la période initiale, en marquant à 5:52, mais Pier-Luc Millard n'a pas tardé à assurer la réplique pour Saint-Pascal, 22 secondes plus tard. Le joueur a complété une manœuvre d’Alexandre Laflamme et Michaël Thibault.

Quant à Maxime Cliche, celui-ci a inscrit son premier filet du match à 15:24, lors d’une punition à son coéquipier Samuel Vachon-Giguère. Le hockeyeur a récidivé en deuxième période, dans ce qui allait devenir le but de la victoire à 1:38. L'Impérial a par la suite profité d’une supériorité numérique à 11:04 du 3e vingt, lorsque Michaël Thibault a réussi à réduire l’écart 3-2. James Kelly a cependant confirmé la victoire des visiteurs en marquant le but d’assurance à 19:29.

Rappelons que cette rencontre était la reprise du match qui était initialement prévu le samedi 11 janvier, mais qui avait dû être reporté en raison de la mauvaise température.

Défaite contre le Plastique Moore

La formation de Saint-Joseph a disputé un second match, le dimanche 2 février, face au Plastique Moore de Saint-Damien. Le match avait lieu au domicile du Familiprix.

Les locaux ont dominé la première période, ouvrant la marque à 13:44, alors qu’Alexandre Paré a complété une manœuvre de James Kelly et d’Olivier Lafontaine. Mais le Plastique Moore a créé l'égalité, après que Charles-Dulac Simard se soit démarqué grâce à un but en désavantage numérique à 17:14. Le Familiprix s'est à nouveau inscrit au pointage, en réalisant deux buts en moins d’une minute. Joé Boutin et Olivier Lafontaine ont ainsi déjoué le gardien adverse à 18:29 et à 19:19.

Mais le Plastique Moore ne s'est pas laissé abattre. La formation a explosé avec quatre filets sans réplique au deuxième tiers. Trois de ces buts ont été effectués en un peu plus d’une minute. Samuel Labrecque a d’abord profité d’un avantage numérique pour réduire l’écart 3-2 à 6:51. Mathieu Morissette, à 7:29, et Charles-Dulac Simard, avec son deuxième du match en avantage numérique, ont poursuivi sur cette lancée en trouvant le fond du filet. Alexandre Larochelle a finalement porté l'avance des siens à 5-3, en réussissant un filet à 15:59.

En troisième, après un but de Jimmy Trahan à 6:54, Thomas Labrecque a clos la rencontre en marquant dans un filet désert à 19:02. Le Plastique Moore a ainsi effacé un retard de 3-1 avec six buts sans réplique dans une importante victoire de 7-3 contre Saint-Joseph. Les joueurs de Saint-Damien ont également été des plus opportunistes, produisant sept buts sur seulement 18 tirs.

Le Familiprix assuré d'une 3e place

La saison régulière tire à sa fin dans la Ligue de hockey Côte-Sud Coors Light (LHCS) et Trois-Pistoles est maintenant assuré de remporter le titre de la section Est avec ses 30 points en 20 parties.

Dans l’Ouest, les Mercenaires de Lotbinière détiennent une sérieuse option sur le titre avec 27 points en 19 matchs, soit trois de plus que Saint-Damien qui a disputé le même nombre de parties. Le Familiprix de Saint-Joseph est assuré de la 3e place au classement, l'équipe ayant obtenu 21 points en 20 rencontres, ce qui est trois de plus que le Giovannina de Sainte-Marie. Saint-Charles ferme la marche avec 16 points en 20 parties.

Prochaines rencontres

Le Familiprix de Saint-Joseph reprendra l'action le vendredi 7 février dès 21 h, alors que la formation beauceronne sera du côté de Saint-Damien pour un nouveau duel contre le Plastique Moore.

Alors que le Giovannina de Sainte-Marie bénéficiait d'une fin de semaine de congé, l'équipe sera de retour sur la glace, lors d'un affrontement contre les Mercenaires de Lotbinière. La partie se tiendra également le vendredi 7 février à 21 h, au Centre récréatif de Saint-Gilles.