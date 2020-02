Raphaël Lessard en piste ce vendredi sur le Circuit de Daytona

Le Beauceron Raphaël Lessard est fébrile à l'idée de se retrouver en piste pour la première fois sur le prestigieux circuit du Daytona International Speedway en Floride ce vendredi 14 février.

Il s'agira du premier départ des 23 épreuves de la saison 2020 en série NASCAR Gander RV & Outdoors Truck pour celui qui, à 18 ans, est le plus jeune pilote canadien et le deuxième Québécois à prendre part à ce niveau de course automobile. Il sera au volant de la camionnette Toyota Tundra #4 préparée par l'équipe de pointe Kyle Busch Motorsports (KBM).

Dans une vidéo publiée sur son compte Twitter, le jeune homme explique en anglais qu'il n'a pas d'attentes particulières pour la saison mais qu'il vise à s'améliorer toutes les semaines en écoutant religieusement les conseils de son chef d'équipe, Mike Hillman Jr, qui possède une vaste expérience de pilotage sur différentes pistes.

L'aventure du programme 2020 a commencé le 4 janvier dernier alors que Raphaël Lessard est déménagé aux États-Unis. Depuis, il a un horaire quotidien des plus occupés : entraînement intensif, sessions sur le simulateur de Toyota Racing Development (TRD) et rencontres préparatoires avec l'équipe.

Le natif de Saint-Joseph-de-Beauce travaille directement avec les équipes de KBM et TRD notamment par des essais sur simulateur qui ont pour objectifs d'améliorer son pilotage et les réglages de la Toyota Tundra #4.

Il participe également à un programme d'optimisation physique qui a été développé selon ses besoins spécifiques avec exercices spécialisés et nutrition optimale. Raphaël Lessard croit fermement en l'importance de tels programmes et avoue qu'il apprécie s'entraîner tous les jours, à l'instar des dernières saisons.

Raphaël Lessard doit étudier et comprendre des vidéos de courses afin de mieux se préparer aux particularités de chaque tracé, des stratégies et tactiques de pilotage optimal selon les conditions en course.

« En tant que pilote à temps plein de l'équipe de pointe KBM dans cette série, Raphaël Lessard possède tout le talent et l'équipement pour briller tout au long de la saison », peut-on lire dans une nouvelle publiée par le groupe responsable du coureur.

Une belle histoire d'amour avec ce sport automobile qui prendra un nouvel envol en ce jour de la Saint-Valentin.