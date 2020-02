Le Garaga Pee-Wee A finaliste au tournoi de Cap-de-la-Madeleine

Le Garaga Pee-Wee A s’est rendu à la finale du tournoi international Pee-Wee du Cap-de-la-Madeleine le 6 et 9 février.

Dans un premier temps, le Garaga a rencontré les Voyageurs de Gatineau. À moins de cinq minutes à faire en troisième l’équipe beauceronne a su remonter la pente en marquant trois buts gagnant 5 à 4. Lors du second duel contre Les Red Wings de Saint-Lambert, ils ont remporté la partie au compte de 4 à 2. Poursuivant sur leur lancée, l’équipe beauceronne a triomphé par la marque de 5 à 1 face à l’équipe locale des Aigles de Trois-Rivières. Lors de leur 4e partie, le Garaga a écrasé les Titans de Saint-Louis de France au compte de 7 à 2. En demi-finale, après avoir créé l’égalité avec moins de 30 secondes à faire à la partie, Saint-Georges s’est sauvé avec une victoire au compte de 2-1 en prolongation. En grande finale contre les Voltigeurs 2 de Drummondville, le Garaga s’est avoué vaincu au compte de 3-0, le dernier but étant marqué dans un filet désert. C’était la première fois de la saison que cette équipe ne réussissait pas à marquer au moins un but dans une partie.

C’était le dernier tournoi de la saison pour le Garage Pee-Wee A. Les séries éliminatoires débuteront sous peu.