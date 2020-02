Une pluie de médailles pour le Club de Judo de Saint-Georges

Les judokas du Club de Judo de Saint-Georges se sont démarqués depuis le début de l’année. Lors des sélections régionales pour les Jeux du Québec à Beauport le 26 janvier dernier, sur les 35 athlètes beaucerons, 25 ont grimpé sur le podium. L’équipe de compétition LESVA a récolté cinq médailles durant la coupe provinciale à Jonquière, en fin de semaine dernière.

Avec les médailles remportées par le club de Saint-Georges, la Beauce est certaine d’être représentée aux prochains Jeux du Québec qui se déroulent en 2021.

L’équipe de compétition LESVA s’est préparée pour la coupe provinciale au dojo de Boucherville avec l’entraîneur de renom Sergio Pessoa et son invité, Joichi Hirao. Leurs efforts ont été couronnés de succès lors de la Coupe Louis-Page 2020 de Jonquière.

Voici les athlètes judokas beaucerons qui se sont démarqués à la Coupe Louis-Page, les 8-9 février dernier :

Charline Bourque:

Charline a raflé l’or dans sa catégorie avec une fiche parfaite avec 4 victoires et aucune défaite chez les U14, -52 kg (ceinture verte et plus). Elle domine toujours le classement provincial provisoire 2019-2020. Judo Canada lui a récemment octroyé le statut « d’athlète précoce », ce qui lui permet de combattre aussi chez les U16, malgré ses 12 ans. Pour la première fois, elle a foulé les tatamis avec des adversaires U16 sur la scène provinciale et a réussi à obtenir une médaille de bronze (2 victoires, 2 défaites).

Justin Rodrigue:

C’était la première expérience en compétition pour Justin Rodrigue. Il est reparti avec une médaille d’argent chez les U16 (-42 kg, ceinture jaune et orange) (1 victoire, 2 défaites). Justin fera son entrée dans l’équipe de compétition LESVA dès la rentrée scolaire 2020.

Nathan Morin:

Nathan Morin a mis la main sur l’argent (U14, -46 kg, ceinture jaune et orange) (3 victoires, 1 défaite), en plus de se mériter le certificat d’excellence du code moral de judo.

Alex Michaud:

Nouvelle recrue chez les U12 masculin (ceinture jaune et orange, -30 kg) ! Alex Michaud a monté sur la troisième marche du podium avec une victoire et deux défaites.