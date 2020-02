Le pro de golf Alain Simard embauché par le Club de Bellechasse

Le professionnel de golf, Alain Simard, est officiellement devenu cette semaine la nouvelle figure de proue du Club de golf de Bellechasse alors qu'il vient de signer un contrat de trois ans avec l'organisation.

Son embauche survient un mois après que le Club de golf de Beauceville lui ait signifié que son contrat ne serait pas renouvelé après 27 années à la barre du terrain. À l'évidence, les deux parties avaient des visions opposées sur la gestion des installations pour relancer le club, si on se réfère à une lettre ouverte de M. Simard publiée après la fin de contrat à Beauceville et avant son embauche par l'organisation de Bellechasse.

« Aujourd'hui, je vis une séparation après 27 ans avec le club de golf de Beauceville. Je le remercie pour ces belles années et lui souhaite le meilleur pour le futur. J'accepte la décision des dirigeants et je les remercie du règlement final de la fin d'emploi. Par contre, je suis en complet désaccord avec leurs stratégies afin d'espérer relancer le club de golf de Beauceville et son complexe multifonctionnel », peut-on lire.

Alain Simard devient le deuxième professionnel de l'histoire du Club de Bellechasse, situé à Saint-Damien, suite au départ d'Alain Trudel qui occupait le poste depuis la fondation en 1986. Il agira aussi comme directeur général du club qu'il remercie de « me permettre d'aller m'épanouir dans cette merveilleuse région ».