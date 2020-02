Bonne performance d'Alizée Poulin

La Beaucevilloise Alizée Poulin a été la meilleure représentante du club Tennis Beauce qui était l’hôte en fin de semaine de la Coupe Boa-Franc/Mirage du championnat québécois, niveau16 ans.

Elle a terminé entre la 9e et la 12e position. Après une victoire convaincante lors de son premier match devant Marilou Côté de Québec (6-1, 6-2), elle a subi la défaite (4-6, 4-6) lors de sa 2e confrontation aux mains de Sarah L’Allier de l’Île des Sœurs, troisième favorite de la compétition.

Elle s'est également incliné au 3e match face à Arianne Souligny de Gatineau, 6-4, 2-6 et 2-6.

En double avec sa partenaire Marie-Lee Grégoire de Drummondville, Alizée Poulin s’est incliné au premier tour devant Clara Sobius et Marilou Côté.

Voici les résultats de la compétition:

Filles simple

Victoire de la favorite du tournoi Annabelle Xu de Montréal en finale devant Janic Durocher de Repentigny.

Filles double

Victoire des sœurs Annabelle et Naomie Xu devant Janic Durocher et Josie Usereau.

Garçons simple

Victoire de Ange Kevin-Koua de Montréal devant Junghee You de l’Île des Sœurs.

Garçons double

Victoire de Thomas Drapeau et Ange Kevin-Koua devant Matej Kajzer et Cole Cozen.en.

Ce tournoi servait de qualifications pour le championnat canadien qui aura lieu du 18 au 23 mars prochain à l’Île de Sœurs.