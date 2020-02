La saison hivernale débute pour le vélo de montagne à Saint-Georges

C'est par une température idéale, ensoleillée et froide, pour pratiquer le vélo de montagne que s'est effectué aujourd'hui le lancement de la saison de Fatbike sur les sentiers aménagés des terrains adjacents au centre de ski Saint-Georges.

L'ouverture officielle du sentier s'est faite avec des représentants de chaque organisation impliquée, soit Jason Pouliot, président de Vélo MSG, Martin-Frédéric Berthiaume, propriétaire de MF Aventure, Raymond Dutil, président et Juli Dutil, directrice du développement stratégique de Rocky Mountain. On comptait également sur la présence du maire de Saint-Georges, Claude Morin, et du conseiller, Serge Thomassin.

Le sentier de 4 km est entretenu régulièrement afin d'assurer un roulement des plus agréables aux adeptes de ce sport. Il est ouvert en tout temps, à moins que les variations de conditions climatiques ne soient trop importantes et endommagent le parcours.

On peut se procurer une passe de saison pour la somme de 40$ alors qu'une contribution minimale quotidienne de 5$ est proposée aux utilisateurs. Les responsables demandent également aux marcheurs et aux raquetteurs de ne pas emprunter les sentiers pour les garder praticables aux vélos.

À noter également qu'un autre sentier, beaucoup moins pentu, est aménagé à La Cache du golf de Beauceville.