Raphaël Lessard forcé à l'abandon sur la piste de Las Vegas

Le Beauceron Raphaël Lessard a été forcé à l'abandon dans l'épreuve de la série de camionnettes Gander RV & Outdoors qui se tenait vendredi au Las Vegas Motor Speedway.

Lessard a heurté le mur de la piste après que sa camionnette et celle de Grant Enfinger soient entrées en contact alors que le pilote s'appliquait à remonter le peloton de façon systématique jusqu'à la 10e place, roulant assez rapidement pour rejoindre et doubler ses concurrents, tout en conservant sa mécanique pour la fin de course.

Toutefois, l'impact a forcé Raphaël Lessard à descendre en bas de la piste ce qui a mis fin à sa course au 90e tour.

Huitième sur la grille de départ, lors de sa première présence sur le tracé de 1,5 mille du Las Vegas Motor Speedway, il a de nouveau offert une prestation des plus intéressantes malgré l'abandon et la position finale.

« Nous avons réalisé une course intéressante, toutefois quelques erreurs nous ont laissé loin derrière les meneurs et puis nous nous sommes retrouvés dans le mur et sans pouvoir terminer la course. Ce n'est pas le résultat que nous recherchions, Nous continuons à apprendre et à nous améliorer chaque fois que nous sommes en piste. Dans quelques semaines, nous nous y remettrons à Atlanta », a déclaré le Beauceron par voie de communiqué.

En effet, le 14 mars prochain, Raphaël Lessard et l'équipe Mobil 1 n°4 seront au circuit d'Atlanta Motor Speedway pour le « Georgia 200 ». Après deux courses réalisées sur les 23 prévues au calendrier., il occupe le 18e rang au classement des pilotes de la série NASCAR Gander RV & Outdoors,

