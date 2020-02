Les Chevaliers de Lévis battent la meilleure formation du circuit Lévesque

Après leur rencontre de vendredi soir avec les Lions du Lac Saint-Louis, les Chevaliers de Lévis ont disputé un match presque parfait en remportant une victoire de 4-1 contre les Cantonniers, la meilleure formation du circuit Lévesque. La rencontre a eu hier après-midi, à l’aréna de Magog.



Les joueurs de Lévis ont démontré de l’opportunisme dès la période initiale. Antoine Gaudreau a réalisé son 5e but de la campagne, lui qui était positionné à l’arrière du filet. Le joueur a reçu des aides de William Robitaille et de Jonathan Fauchon. Mathys Poulin des Cantonniers a par la suite profité d’un avantage numérique pour inscrire son 14e filet, ce qui a créé l’égalité du même fait.



Les Chevaliers Ont riposté à deux occasions durant le deuxième vingt. Jordan Côté s’est d’abord démarqué à 6:52, réussissant son 15e de la saison. William Robitaille et Jonathan Fauchon ont de nouveau contribué sur ce but. À 19:59, Eliot Lavoie en a fait autant en enfilant l’aiguille lors d’un avantage numérique, aidé de Félix Larose et de Nathan Morin. Lavoie en était à son 26e but.

En début de troisième période, Anthony Lavoie a marqué le but signant la victoire des représentants de Chaudière-Appalaches, à 6:04. Après un puissant tir décoché par Jérôme Nadeau, Lavoie s’est emparé du retour pour ensuite déjouer le gardien des Cantonniers. Les Lévisiens ont par la suite limité l’attaque puissante des Magogois à 11 lancers.

Ce sont trois joueurs des Chevaliers qui ont reçu les étoiles RDS à l’issue de cette rencontre. Eliot Lavoie et Jonathan Fauchon ont mérité la 1re et la 2e étoile, alors que Justin Fernet a été nommé la 3e étoile.

Mentionnons que le gardien Thomas Couture des Chevaliers a maintenant accumulé 40 victoires en deux saisons et devient le 5e à réaliser cet exploit dans la Ligue midget AAA. La troupe d’Éric Bélanger est également assurée de terminer au 2e rang du classement général du circuit Lévesque et tentera de conclure la saison régulière sur une bonne note en visitant les Riverains du collège Charles-Lemoyne, ce mercredi, et en recevant Trois-Rivières à domicile, vendredi.