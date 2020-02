Une défaite et une victoire pour l'Assurancia Junior AA

L’Assurancia Junior AA jouait vendredi à Saint-Romuald et samedi à Saint-Georges. Une défaite et une victoire se sont ajoutées à leur actif.

Vendredi, l’équipe beauceronne rencontrait l’Expert de Saint-Romuald. Le tout s’est terminé par un blanchissage. L’équipe locale l’a remporté 4 à 0. L’entraîneur de l’Assurancia, Stéphane Poulin raconte : « On est bien sorti. On a égalé le compte 1 à 1 et l’officiel a sifflé trop rapidement et on s’est fait voler un but. Pour le reste, ça ne change rien on doit gagner à domicile et aller en chercher une sur la route ».

Samedi, l’Assurancia était de retour sur sa glace au centre sportif Lacroix-Dutil. Près de 300 personnes étaient installées dans les gradins. Jacob Roy, Mathieu Arguin et Keven Landry ont marqué ce qui a permis aux locaux de gagner 3 à 1 contre Saint-Romuald. Selon Stéphane Poulin : « On a joué un match presque parfait et notre objectif est atteint de gagner à la maison ». Présentement les deux équipes sont à égalité dans la série.