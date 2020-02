Le Plastiques Moore prend les devants face au Familiprix de Saint-Joseph

Le Familiprix de Saint-Joseph et le Plastiques Moore de Saint-Damien ont amorcé leur série demi-finale 3 de 5 dans la section Ouest de la Ligue de hockey Côte-Sud Coors Light (LHCS), le vendredi 21 février, à l'aréna J.E Métivier. La formation beauceronne accuse présentement un retard sur leurs opposants, Saint-Damien ayant remporté les deux premières parties.

L'attaque du Plastiques Moore a explosé avec trois buts en première période, l'équipe prenant rapidement les devants. Auteur du premier filet, Mathieu Morissette s'est illustré à 1:32. Joé Boutin a par la suite créé l’égalité pour Saint-Joseph à 6:35. Mais Saint-Damien a repris les devants, quand Alexandre Larochelle s'est inscrit à la feuille de pointage lors d’un avantage numérique à 11:35, suivi peu après de Ian Chabot, qui a creusé l’écart en trompant la vigilance du gardien adverse à 13:54.

Les opposants du Familiprix ont continué sur leur lancée au deuxième vingt. Alexandre Larochelle a profité d’un autre avantage numérique, à 6:08, pour inscrire le seul but de la période et qui allait s’avérer le filet victorieux pour Saint-Damien. Les visiteurs ont bien tenté de faire une remontée lors du dernier tiers, grâce aux buts d'Antoine Fortin et de Junior Lessard, mais cela n'a pas été suffisant pour remporter la victoire.



Après une fin de saison difficile, les joueurs du Plastiques Moore ont comblé leurs partisans, en signant un gain difficile de 4-3 lors de ce premier affrontement entre les deux équipes.

Deuxième gain pour Saint-Damien

Les deux formations se sont retrouvées à l’aréna de Saint-Joseph pour le deuxième match de cette série, dimanche après-midi.

Pier-Rick Bissonnette et Jérémie Fournier ont ouvert la marque pour le Plastiques Moore, donnant une avance de 2-0 lors de la période initiale. Alexandre Larochelle a ensuite porté la marque 3-0 à 3:40 en deuxième. Grâce à cette confortable avance, les visiteurs ont poursuivi de plus belle lors du troisième vingt, ajoutant deux autres buts. Maxime Lévesque a marqué en avantage numérique à 8:15, suivi de Jérémie Fournier qui a déjoué pour une seconde fois le gardien adverse, et ce, sans aide à 15:54.

William Boily du Plastiques Moore a été privé d’un jeu blanc, lorsque Junior Lessard l’a déjoué à 19:03. Le cerbère de Saint-Damien a reçu un total de 42 lancers.



Contrairement à vendredi soir, l’issue de cette rencontre n’a pas fait de doute, les joueurs de Saint-Damien l'ont emporté par la marque de 5-1, ce qui leur a permis de prendre les devants 2-0 dans cette série.

Les deux équipes se retrouveront le vendredi 28 février à 21 h, à l’aréna de Saint-Damien, pour le match no 3 de cette série. Si nécessaire, les rencontres no. 4 et no. 5 seront disputées le dimanche 1er mars à Saint-Joseph, de même que le vendredi 6 mars à Saint-Damien.