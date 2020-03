Retour du pilote Keven Bisson après quatre ans d'absence

Alors que la classe Légende modifiée sera présente pour une première saison, cette année, à l'Autodrome de Montmagny, le retour du pilote de Beauceville-Est, Keven Bisson, a été confirmé. Le pilote reprendra le volant après quatre ans d'absence.

Le Beaucevillois a fait l’achat de sa Légende l’été dernier dans le but de prendre part aux programmes de l’Autodrome Montmagny ainsi que d’Icar. Questionné sur son choix de classe, le pilote a souligné que c’est la rapidité des voitures ainsi que le budget raisonnable pour participer à une saison qui a arrêté son choix.

Lors des trois programmes invitations l’an dernier, l’engouement des spectateurs pour cette classe unique était palpable. Mentionnons que pour la saison à venir, plusieurs équipes ont déjà confirmé leur participation.

Parcours

Pendant de nombreuses années, Keven Bisson a fait partie de l’équipe de Jimmy Nadeau. Il a donc pris de l’expérience par rapport aux ajustements et à la mécanique sur plusieurs types de véhicules d’abord sur terre battue, puis en Pro Stock, ainsi que sur l’asphalte pendant plus de 10 ans avec la série Sportsman Québec TEC.

En 2013, il a décidé de faire le saut dans la classe Limité, qui est devenue par la suite Semi-Pro. Lors de ses quatre années comme pilote, il y a mis tout son cœur et sa passion. Il a été possible de voir la détermination et l’esprit combatif de Bisson au volant de la Camaro #27, alors qu’il a terminé à de nombreuses reprises dans le top 5.

Pour 2020, le pilote de Beauceville n'a qu'un objectif : le plaisir avant tout!